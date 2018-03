Healthineers feiern Börsendebüt

(AWP) Die Aktien der Medizintechnik-Tochter von Siemens (SIE 106.46 0.24%) sind mit kräftigen Kursgewinnen in ihren ersten Börsentag gestartet. Der erste Kurs für die Papiere von Healthineers (SHL 29.97 2.5%) wurde am Freitag mit 29,10 € festgestellt, vier Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Danach zogen die Aktien weiter bis auf 29,84 € an. Das Börsendebüt hatte sich um mehr als eine halbe Stunde verzögert, weil es im Xetra-Handel technische Probleme gab. Mit einem Erlös von 4,2 Mrd € ist Healthineers die viertgrösste Neuemission in Deutschland seit dem Jahr 2000. Mehr hatten nur die Deutsche Post (DPW 36.63 -0.33%), die ehemalige Siemens-Tochter Infineon (IFX 23.12 -0.47%) und zuletzt im Oktober 2016 die RWE-Abspaltung Innogy (IGY 38.52 0.03%) eingenommen. Siemens Healthineers dürfte damit voraussichtlich im Juni in den Nebenwerteindex MDax einziehen.

Zwischen den Händlertischen hatte Siemens Healthineers das «Magnetom» aufgebaut, das Aushängeschild unter den Magnetresonanztomographen aus der eigenen Produktion. Auf dem Display erschienen die Daten des verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer, der als Ehrengast zu der Börsenpremiere aufs Parkett gekommen war. Siemens Healthineers ist offizieller «Medizintechnik-Partner» von Neuers Klub FC Bayern München.

Die Healthineers-Aktien waren knapp unterhalb der Mitte der Zeichnungsspanne zugeteilt worden, die bis 31 Euro reichte. Die Siemens-Tochter wird zum Ausgabepreis mit 28 Milliarden Euro bewertet. 15% der Aktien sind nun im Streubesitz, die Mehrheit will Siemens auch langfristig behalten. Der Münchner Industriekonzern selbst ist an der Börse 91 Mrd. € wert. Seine Anteilsscheine kletterten am Freitag um 0,8% auf 107,10 €.

Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen, sagte ein Healthineers-Sprecher. Die Nachfrage aus Deutschland sei höher als üblich gewesen. Investmentbanker sagten, auch Privatanleger hätten stärker gezeichnet als sonst. An sie seien fast 10% der Papiere gegangen. Zuletzt gingen bei Neuemissionen in Deutschland nur wenige Prozent an private Investoren.