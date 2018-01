Hedge Fund lässt bei Credit Suisse nicht locker

(Reuters) Aktionär RBR Capital drängt Credit Suisse (CSGN 18.465 -0.05%) erneut zu einer grundlegenden Erneuerung ihrer Informatik. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief von Hedge-Fund-Chef Rudolf Bohli an seine Anleger bekräftigte RBR die Forderung, dass die Schweizer Grossbank eine neue Informatik-Plattform aufbauen oder kaufen solle, um die Effizienz zu steigern. Die Credit-Suisse-Spitze wolle dagegen weiterhin nur kleinere Verbesserungen vornehmen.

Nach Hunderten von Gesprächen mit interessierten Parteien und Experten fühle sich RRB in seinem Umbauvorhaben für das Institut bestätigt. «Das Wertschöpfungspotenzial ist enorm und geht weit über die Verdoppelung des Aktienkurses hinaus, die wir ursprünglich kommuniziert haben», hiess es in dem auf den 18. Januar datierten Brief.

RBR Capital hatte im Oktober ein Aktienpaket im Wert von rund 100 Mio. Fr. entsprechend rund 0,2 Prozent des Kapitals an der zweitgrössten Schweizer Bank gemeldet. Der aktivistische Investor will die zweitgrösste Bank der Schweiz in drei Teile aufspalten. Unklar ist, wie viel Rückhalt RBR bei anderen Anlegern geniesst und wie hoch die Beteiligung gegenwärtig ist.