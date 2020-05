Heilige Corona: Bitt für uns!

In Zeiten der Seuche rät es sich, die ­Fürbitte der heiligen Corona zu erflehen. Welch skurrile Ironie! Ihr Gedenktag ist der 14. Mai. An diesem Tag, so will es die Legende, starb Corona – die vielleicht ursprünglich Stephana geheissen hatte – den Märtyrertod. Es mag im Jahr 177 gewesen sein, zu Zeiten, als im Römischen Reich die Christen noch verfolgt wurden. Stephana, oder eben «die Gekrönte», die gekrönten Hauptes Dargestellte, bekannte sich zur damals jungen Religion. Im Alter von nur sechzehn Jahren, wie es heisst, wurde sie dafür grausam hingerichtet: Ein römischer Statthalter, mutmasslich in Syrien (oder in Ägypten, oder auf Sizilien?), liess sie mit Seilen an zwei herabgebogene Palmen spannen. Das Zurückschnellen der Bäume zerriss das Mädchen.

Ab dem 6. Jahrhundert setzte im nunmehr christlichen Europa die Verehrung der Corona ein. Zunächst in Mittel- und Norditalien; sie wurde Schutzpatronin der Diözese Belluno-Feltre, in den Dolomiten. Ums Jahr 1000 brachte Kaiser Otto III. Corona-Reliquien (die vielleicht via Zypern nach Rom gelangt waren) nach Aachen, wo sie im Domschatz ruhen.

Damit dürfte Santa Corona, der nicht nur in der lateinischen, sondern auch in der griechischen und der äthiopischen Kirche gehuldigt wird, diesseits der Alpen populär geworden sein. Das zeigt sich bis zum heutigen Tag besonders in Bayern und Österreich, wo ihr so manche Wallfahrtskirche geweiht ist: etwa St. Corona am Schöpfl im Wienerwald oder St. Corona am Wechsel in Niederösterreich. Gerade dort, in waldreicher Gegend, wendet man sich gerne an Corona als Beschützerin der Holzfäller, denn sie war ja durch zwei Bäume zu Tode gekommen – etwas makaber.

St. Corona ist sonst, in der weitläufigen Heerschar der Heiligen, zuständig für Belange der Schatzsucher und der Metzger. Heiligengestalten gehörten fest zum Leben im Mittelalter, sie bestimmten den Kalender, und Ortsnamen auf Sankt, Saint, San usw. finden sich sonder Zahl. Erst Renaissance und Reformation beendeten, von zählebiger ­Traditionspflege in stark katholischen Gebieten abgesehen, «die ‹abergläubische› Anrufung der Heiligen, die als freundliche Beistände, gleichsam als Unterbeamte Gottes, den ganzen Alltag licht und hilfreich begleitet hatten», wie es der vortreffliche Wiener Kulturhistoriker Egon Friedell fasste. Max Weber, der Übervater der Soziologie, sprach von der «Entzauberung der Welt» durch den Triumph des nüchternen Intellekts.

Übrigens empfiehlt sich auch in Angelegenheiten des Geldes die Anrufung Coronas – ein Synonym für Währung; in Nordeuropa und in Tschechien wird nach wie vor in Kronen bezahlt. Die ruinösen Kosten, die das unterm Mikro­skop an eine Krone gemahnende Virus auslöst, verleihen dieser Kompetenz der Heiligen mindestens so viel Gewicht wie derjenigen in Sachen Seuche.

Den Finanzministern der Kabinette des einst christlichen Abend­landes hülfe dieser Tage somit ein Bittgang zu Corona ebenso sehr wie ihren Kollegen Gesundheitsministern. Schaden kann’s auf keinen Fall. An einer der ­Heiligen geweihten Kapelle unweit von München steht treffend geschrieben:

«Müder Wanderer stehe still,

mach bei Sankt Corona Rast.

Dich im Gebet ihr fromm empfiehl,

wenn du manch Kummer und Sorgen hast.»