Online-Musik ist heiss umkämpft

Google will es nochmal wissen: Am Dienstag bringt die Tochter des Internetkonzerns Alphabet Youtube Music an den Start, einen Musikstreamingdienst. Im hart umkämpften Markt für Lieder aus dem Internet wagt der Anbieter so einen neuen Vorstoss.

Dafür, dass Google den Markt für Smartphones beherrscht und mit Youtube den für Videostreaming, ist der Fussabdruck bei Musikservices verschwindend klein. Amazon, Apple und Spotify haben deutlich mehr Erfolg. Für Anleger ist der Markt dennoch kein Selbstläufer.

Die schwedische Spotify dominiert dank Pioniervorteil den Markt mit einem Anteil von 40%. Das Unternehmen, gegründet im Herbst vor zehn Jahren, war eines der ersten, das es der Klientel erlaubt hat, Musik aus dem Internet abzurufen. Der Aufstieg der Smartphones und des mobilen Internet hat auch Spotify gross gemacht.