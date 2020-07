Heisser Europa-Herbst

Das Coronavirus hat auch das geschafft: Das Thema Europa bzw. das Verhältnis der Schweiz zur EU ist völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Seit der Verschiebung der Abstimmung über die ­Begrenzungsinitiative der SVP herrscht in dieser Thematik Ruhe. Das dürfte sich bald ändern, die ursprünglich für den 17. Mai geplante Abstimmung findet am 27. September statt.

Sollte die Initiative angenommen werden, gehört die Personenfreizügigkeit mit der EU der Geschichte an – und mit ihr auch das erste Paket der bilateralen Verträge. Damit würde auch das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU (InstA) obsolet. In diesem Fall müsste die Schweiz wieder bei null beginnen, in Brüssel anklopfen und Zugang zum Binnenmarkt erbitten – das wohl schlechteste aller möglichen Szenarien.

Sollte die Initiative abgelehnt werden, rückt das InstA wieder ins Zentrum der Diskussionen. Das fertig ausgehandelte Abkommen stösst in der Schweiz gleich mehrfach auf Widerstand: Die Gewerkschaften fürchten um den Lohnschutz und die Kantone um ihr Recht, Bei­hilfen, sprich Subventionen, zu verteilen. Zudem möchte sich die EU die Ein­führung der Unionsbürgerrichtlinie vorbehalten, die ein rasches Einwandern von EU-Bürgern in das Schweizer Sozialsystem ermöglichen würde.

In diesen Punkten verlangt die Schweiz Nachbesserungen, weiss aber selbst noch nicht, welche. Bei Lichte betrachtet dürfte die Unionsbürgerrichtlinie für die Schweiz das heikelste Problem darstellen. Eine Einigung auf eine schweizerische Position drängt. Gefordert sind dabei in erster ­Linie die Linke und die Gewerkschaften, die behaupten, der Lohnschutz werde aufgehoben – was nicht zutrifft. Ob sie auf ihrer stur ablehnenden Haltung beharren, bleibt offen.

Allerdings ist auch die EU gefordert, selbst wenn sie das offenbar nicht wahrhaben will. Der vormalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird nicht müde, sich als Freund der Schweiz zu bezeichnen. Aber stets, wenn es um Taten statt Worte ging, war davon kaum etwas zu spüren. So hat er auch kürzlich in einem Interview mit der «NZZ (NZZ 5000 0%) am Sonntag» (12. Juli) festgehalten, die Schweiz müsse sich bewegen, die EU warte auf weitere schweizerische Schritte. Man kann davon ausgehen, dass dies auch der Diktion der neuen Kommissionspräsiden­tin Ursula von der Leyen entspricht.

Diese apodiktische Haltung der EU ­offenbart in erster Linie, dass die Kom­mission immer noch nicht willens ist zu begreifen und zu akzeptieren, dass die Schweiz über ein anderes Politsystem verfügt als die EU. Die geforderte Bewegung ist nicht so einfach zu generieren.

Wenn die EU Interesse am InstA hat, ist auch sie gefordert, sich zu bewegen. In der vorliegenden Form dürfte das Abkommen in der Schweiz chancenlos sein. Beide Seiten müssen in den heiklen Punkten aufeinander zugehen. Ein stures Beharren auf einmal fixierten Positionen bringt keinen Fortschritt, sondern die Gefahr eines Scherbenhaufens – daran kann wohl niemand Interesse haben.