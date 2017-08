Heisser Herbst

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gönnt sich nun ein paar Tage Ferien. Die kann er gut gebrauchen. Er muss Energie tanken, denn nach der «Rentrée» muss klar werden, was er an Reformen konkret auf den Weg bringt. Das Parlament, das von seiner Bewegung beherrscht wird, hat ihm dazu mehr oder weniger einen Freipass gegeben.

Die «Strasse» jedoch hat das nicht. Macrons Umfragewerte – ein durchaus zweifelhafter Indikator – sollen am Sinken sein. Frankreich hat zwar einen Reformer gewählt, aber das heisst noch lange nicht, dass das Publikum nun frohgemut den Reformen entgegenfiebert. Denn die werden fast allen wehtun, wenn sie den Namen verdienen sollen. Es ist mit einem «heissen Herbst» zu rechnen, mit dem landesüblichen Gezeter, besonders wenn Macron das lähmende Arbeitsrecht wirklich spürbar aufweichen sollte.

Wahrscheinlich wird Macron «too little, too late» liefern: Massnahmen, die angesichts der grossen Probleme bestenfalls halbwegs befriedigen und ohnehin reichlich spät kommen – woran freilich seine Vorgänger schuld sind. Die «Rois Fainéants», wie Nicolas Sarkozy einst Jacques Chirac verspottete; allerdings produzierte «Sarko» selbst ausser Wind nur wenig.

«Too little, too late» heisst in der Politik jedoch nicht einfach nutzlos. Es kann erst mal genügen, um den Kompass für spätere Schritte richtig zu justieren. Es kann ausreichen, um der Wirtschaft, besonders den Investoren – die Frankreich seit Längerem eher meiden –, den Eindruck zu vermitteln, dass sich endlich etwas tut.

Vor allem ist wichtig, dass Macron wirklich gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft ein paar Nägel mit Köpfen macht. Dann darf er hoffen, in ein paar Jahren auf Erfolge verweisen und weiteres wagen zu können.