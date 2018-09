«Helvetia kann noch wesentlich ausbauen»

Der Versicherer Helvetia ist gross geworden: anfänglich dank des Zusammenschlusses von Patria mit Helvetia, danach durch eine Serie von Akquisitionen im In- und Ausland. 2015 fiel wegen hoher Integrationskosten die Profitabilität zurück. Seither verbessert sich die Ertragskraft stetig. Konzernchef Philipp Gmür erklärt im Interview, wie er das Unternehmen nun effizienter machen will.

Herr Gmür, Sie sind seit zwei Jahren CEO von Helvetia. Was haben Sie erreicht?

Wachstum, operative Marge und Konzernergebnis entwickelten sich sehr gut. Wir wollen Helvetia agiler, innovativer und kundenzentrierter machen. Da ist schon vieles in die Gänge gekommen, aber wir haben noch zu oft die Innenperspektive. Zu langsam noch geht mir die konsequente Hinwendung auf den Kunden und darauf, ihm mit unseren Lösungen umfassend Mehrwert zu bieten.

Wie profilieren Sie die Helvetia-Aktien in Gesprächen mit Investoren?

Unsere Valoren sind verlässliche Dividendenaktien. Helvetia hat auch in grössten Krisenzeiten immer eine Ausschüttung an die Aktionäre bezahlt. Wir haben die Ambition und die Mittel, unser Geschäft unter effizientem Kapitaleinsatz noch erheblich auszubauen. Dabei steht die Profitabilität jedoch stets im Vordergrund.

Im ersten Semester hat Helvetia 8% Eigenkapitalrendite erreicht. Das ist im Branchenvergleich eher wenig.

Mit 8% Rendite sind wir am unteren Ende des von 8 bis 11% reichenden Zielkorridors. In dieser Rechnung spielt belastend mit, dass die Niedrigzinslage unser bilanziertes Eigenkapital aufgebläht hat.

Wie soll die Rentabilität steigen?

Wir verändern das Produktsortiment und optimieren die Vermögensanlagen. Zudem bauen wir neue Geschäftsfelder auf, die weniger Eigenkapital binden, aber ergänzende Einnahmen liefern. Dazu gehören der Online-Hypothekenvermittler MoneyPark und die Lancierung eigener Fonds. In beiden Aktivitäten nimmt der Konzern Honorare und Gebühren ein.

Für die 70%-Mehrheitsbeteiligung an MoneyPark hat Helvetia mehr als 100 Mio. Fr. ausgelegt. Lohnte sich diese Investition?

Wir investierten in MoneyPark, um vermehrt in Netzwerken zu agieren und unser Geschäftsvolumen durch multiple Beziehungen und Kundenzugänge zu vergrössern. Im Immobiliennetzwerk, das von der Haussuche bis zur Finanzierung reicht, profitieren wir von Kontakten, von Gebühren und vom Produktabsatz, bspw. Haushaltversicherungen oder Deckung des Todesfall- und Invaliditätsrisikos.

Wie profitabel arbeitet MoneyPark?

Ertragszahlen geben wir nicht bekannt. MoneyPark entwickelt sich plangemäss und ist operativ gewinnbringend. Das Unternehmen ist aber noch in der Start-up-Phase. Investitionen müssen erst amortisiert werden. Aber der Betrieb läuft rund. MoneyPark vermittelt Kreditsuchende an mehr als 100 Kreditgeber, darunter Pensionskassen und Banken. 2 bis 3% der 1000 Mrd. Fr. Hypothekarvolumen der Schweiz sind über die Plattform gelaufen.

Helvetia will mehr aus der Vermögensanlage holen, sagten Sie vorhin. Wie soll das bei den niedrigen Zinsen möglich sein?

Die Verpflichtungen aller laufenden Versicherungsverträge sind laufzeitkongruent durch Vermögensanlagen gedeckt. Der Anlagenotstand am Kapitalmarkt belastet jedoch das Neugeschäft. Wir kaufen dosiert höher verzinste Anleihen, bspw. von Unternehmen mit BBB-Rating. Dollaranleihen bieten einen vergleichsweise hohen Coupon, doch die Währungsabsicherung frisst den Vorteil weg. Abgesicherte Euro-Anleihen sind derzeit attraktiver.

Beschränken Sie wegen der Anlageschwierigkeiten den Absatz von Lebenspolicen?

Wir ändern das Produktsortiment und forcieren im Neugeschäft Verträge, die vergleichsweise wenige Eigenmittel binden. Bereits machen diese nicht-traditionellen Lebensversicherungspolicen drei Viertel des Neugeschäftsvolumens aus.

Solche Policen enthalten oft strukturierte Produkte von Banken. Wegen des Ausfalls von Derivaten und der Verkettung unter Banken und Versicherern kam es vor zehn Jahren zur Finanzmarktkrise.

Helvetia vertreibt als Sortimentsergänzung Lebensversicherungen, deren Kapital- und Ertragsgarantien ganz oder teilweise auf strukturierten Produkten von Banken basieren. Da unser Unternehmen gegenüber dem Versicherungsnehmer mit dem Namen Helvetia bürgt, wählen wir die Bankpartner sorgfältig aus. Das ist matchentscheidend, denn das Ausfallrisiko bleibt ein Faktor. Um diese Gefahr zu minimieren, verlangen wir in gewissen Strukturen vom Bankpartner eine spezifische Pfandbesicherung.

Im Pensionskassengeschäft für KMU bleiben die Kapital- und Zinspflichten auf der Helvetia-Bilanz. Wie sehr wird deswegen die Ertragsmarge gedrückt?

Helvetia verdient in diesem Segment Geld. Die Kapitalkosten sind gedeckt, sonst würden wir über die Bücher gehen. Mindestumwandlungssatz und Mindestzins für Pensionskassen haben die Behörden viel zu hoch festgelegt. Das ist eine Zeitbombe, und die Zeit läuft gegen uns.

Wer wird den Schaden tragen?

Für Helvetia als Anbieterin von Pensionslösungen geht die Rechnung auf. Doch es findet eine riesige Geldumverteilung zu Lasten der jungen Generation statt. Jeder Neurentner kostet das Versichertenkollektiv rund 40 000 Fr., weil das individuell Gesparte nicht vollständig für die gesetzlich definierte Pensionskassenrente reicht.

In der Schweiz erzielt Helvetia 70% des Betriebsgewinns. Besonders hoch ist die Marge der Schadenversicherung. Bedroht das Aufkommen digitaler Versicherungsvertriebe diese «Milchkuh»?

Ich bezeichne unsere Schadenversicherung lieber als Rückgrat des Unternehmens. Die Gewinnmarge ist ansprechend, aber sie ist nicht gottgegeben. Deshalb erschliessen wir neue Kundenzugänge, bspw. im digitalen Vertrieb mit Zusatzgarantien beim Kauf eines Autos, eines elektronischen Geräts oder einer Sehbrille. Präsent im Onlinevertrieb sind wir zudem mit Smile.direct, dem grössten vollständig digital arbeitenden Versicherer der Schweiz.

Ein Viertel des operativen Gewinns stammt von den Auslandmärkten. Dort stehe grosses Potenzial offen, sagten Sie uns vor eineinhalb Jahren im Interview.

In allen Auslandmärkten mussten wir durch ein Tal der Tränen. Jetzt sind die notwendigen Sanierungen erledigt. Wir erzielen einen beträchtlichen Prämienzuwachs, weil wir in jedem Land den «Helvetia way» gefunden haben.

Wie geht Ihr Erfolgsrezept?

In Deutschland setzen wir auf Onlinevertrieb und auf Absatzkooperationen mit Unternehmen des Konsumgütervertriebs. In Italien geht ein guter Teil unseres Neugeschäfts über Banken. In Spanien konnten wir unser Volumen über spezialisierte Broker gezielt ausbauen. In Österreich haben wir nach Integration des von Baloise gekauften Geschäfts eine Grösse, die sich nun gut entwickeln lässt. Und in Frankreich runden wir unsere Transportversicherung mit anderen Dienstleistungen ab.

Wie notwendig sind weitere Zukäufe?

Akquisitionen lassen sich nicht planen. Wir sind offen und prüfen immer wieder Kaufmöglichkeiten, vor allem in Deutschland und in Spanien. Wir möchten dort in eine höhere Liga aufsteigen.

Und wenn es mit den erhofften Transaktionen nicht klappt?

Eine Tragödie wäre das nicht. Dauerhaft gute Geschäftsergebnisse sind uns wichtiger als Wachstum. In den Auslandmärkten können wir als kleinerer Anbieter mit geschickten digitalen Versicherungslösungen und Absatzkooperationen über dem Marktschnitt zulegen. In Deutschland etwa kommt unsere mit Amazon entwickelte Geschäftsidee gut an, eine Schadenversicherungsmeldung durch einen Einkaufsgutschein des Internethändlers anstelle einer Barzahlung beizulegen. Wenn wir uns so in die Digitalisierung einbringen, ist sie weniger Bedrohung als Chance.