Helvetia soll an spanischem Versicherer interessiert sein

(AWP/TH) Um den spanischen Versicherer Caser Seguros zeichnet sich ein Übernahmekampf ab. Der grösste niederländische Versicherer NN Group und der belgische Konkurrent Ageas würden ein Übernahmeangebot vor Ablauf der Frist am kommenden Dienstag vorbereiten, erklärten informierte Kreise der Nachrichtenagentur Reuters.

Ebenfalls interessiert sein sollen die Helvetia (HELN 138 1.1%) mit Sitz in St. Gallen und die spanische Santa Lucia. Ein Helvetia-Sprecher sagte am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: «Wir kommentieren das nicht.»

Die Helvetia-Gruppe erzielt bislang gut 4% der Jahreseinnahmen in Spanien. Das Europageschäft, das zudem Aktivitäten in Deutschland, Italien und Österreich enthält, trägt insgesamt etwas mehr als ein Viertel des Konzernbetriebsgewinns ein. Gemäss früheren Aussagen von CEO Philipp Gmür in der «Finanz und Wirtschaft» würden besonders in Spanien und Deutschland Akquisitionsmöglichkeiten geprüft.

Laut den Reuters-Quellen soll die Caser-Seguros-Auktion vor Weihnachten abgeschlossen werden und das Unternehmen mit bis zu 1,2 Mrd. € bewerten. Berichtet wird, dass mehrere Grossaktionäre Teile ihrer Beteiligung veräussern wollen. Insgesamt würden rund 60% des Kapitals im Angebot stehen.