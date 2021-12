Helvetia wechselt Präsidium zum günstigen Zeitpunkt

Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter gibt das Amt aus persönlichen Gründen nächsten Frühling ab. Der Zeitpunkt ist so schlecht nicht. Helvetia ist gemessen am deutlich verbesserten Semesterergebnis flott in Richtung der Strategieziele 2025 unterwegs. Nichts deutet darauf, dass der Verwaltungsrat eingreifen müsste. Die Top-Position kann deshalb mit Umsicht etappenweise neu besetzt werden.

Der mittelgrosse Versicherer ist – vergleichbar mit dem Wettbewerber Baloise – im Heimmarkt und weiteren europäischen Ländern ein wichtiger Anbieter von Schadenversicherungen sowie Vorsorgekontrakten. Dank der Grossakquisition in Spanien trägt das Europageschäft mittlerweile rund 33% zum Konzerngewinn bei. Die Helvetia-Aktien sind nach schwacher Performance im vergangenen Jahr inzwischen lebhaft gefragt.

Aus Kooperationen mehr herausholen

Der Konzern wachse in allen Geschäftsteilen, und die Ertragskraft sei robust, sagte Philipp Gmür an der Halbjahreskonferenz. Der CEO beabsichtigt mit der Strategie 2025, weitere Kundschaft anzuziehen durch leicht zugängliche Angebote – etwa beim eigenen Onlineversicherer Smile – sowie durch vertriebliche Kooperationen. Zusammengearbeitet wird in neuer Weise mit Jungunternehmen, die an ihre digitalen Angebote Versicherungsverträge knüpfen lassen. Herkömmliche Allianzen für den Produktvertrieb würden mit Banken in Italien noch ausgebaut. Und das entwicklungsfähige Spaniengeschäft werde zunehmend das Konzernergebnis kräftigen, heisst es.