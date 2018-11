Heng Swee Keat: Singapurs Kronprinz ist ein Technokrat

Singapur setzt in bewegten Zeiten auf Kontinuität. Wenn es nach der Tradition geht, wird Finanzminister Heng Swee Keat nach seiner kürzlichen Ernennung zum stellvertretenden Generalsekretär der herrschenden People’s Action Party (PAP) in absehbarer Zeit an die Spitze der Regierung aufsteigen. Das deutete jedenfalls Premierminister Lee Hsien Loong mit der Aussage an, dass er bereits vor Januar 2021 Parlamentswahlen ausrufen werde. Dann könnte er früher als bisher erwartet abtreten und den Weg für Heng frei machen.

Jetzt ist schon klar, dass die bisherige Machtelite Singapurs nicht zu grossen politischen Experimenten bereit ist. Das zeigt sich daran, dass der 57-jährige Heng das von Technokraten geprägte Politiksystem Singapurs verkörpert. Er begann seine berufliche Karriere als Polizeibeamter. Danach wurde er in den Neunzigerjahren Privatsekretär von Lee Kuan Yew, der das Land seit der Unabhängigkeit von Malaysia im Jahr 1962 für ein halbes Jahrhundert mit eiserner Faust führte.