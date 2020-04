Henkel wird im Wachstum gebremst

02 | Bilanz: Henkel ist solide finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 57,5%, und die Nettoverschuldung konnte in den letzten Jahren dank kontinuierlichem Cashflow gesenkt werden. Der Konzern will mit den freien Mitteln mehr für Marketing und Innovation ausgeben, was der Hauptgrund dafür ist, dass der Ebitda zuletzt stagnierte. Weiter will Henkel das aktive Portfoliomanagement fortsetzen. Akquisitionen wird stets Platz ein­geräumt, ohne die Finanzlage zu strapazieren. Das zeigt sich auch in der ­stabilen Entwicklung des Goodwill.