Henri B. Meier: «Ich mache mir Sorgen um die Schweiz»

Schweizer Pensionskassen verwalten gut 800 Mrd. Fr. Sie investieren ihr Kapital in Immobilien, Anleihen und Aktien – aber kaum direkt in die wertschöpfenden Unternehmen des Landes. Henri B. Meier, der frühere Finanzchef von Roche, ist besorgt, dass fehlende Investitionen in Risikokapital die Perspektiven der Schweiz eintrüben. Er hat daher das Projekt Zukunftsfonds lanciert, einen Dachfonds, der gezielte Venture-Capital-Investitionen ermöglichen soll. Er will Pensionskassen animieren, 1% ihres Kapitals in junge, zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren.

Herr Meier, was hat Sie bewogen, das Projekt Zukunftsfonds ins Leben zu rufen?

Es war der Schock, als ich realisierte, wie die Direktinvestitionen in unsere Wirtschaft – also die Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen – seit dreissig Jahren einen fallenden Trend aufweisen. Da wurde mir bewusst, dass sich unser Land auf ein Problem zubewegt. Bis im Jahr 2030 werden diverse Staaten in Asien all das herstellen, was die Schweiz heute kann – aber zu tieferen Preisen. Und da wir nicht genügend investieren, wird unsere Arbeitslosigkeit steigen, denn die Korrelation zwischen Investitionen und neuen Arbeitsplätzen ist hoch. Politische Instabilität und Unruhen wären die Folge. Das ist das Übelste, was der Schweiz passieren könnte.