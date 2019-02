Hess gibt auch Sitz bei Burckhardt Compression ab

(AWP) Beim Industrieunternehmen Burckhardt Compression (BCHN 284.6 1.14%) steht ein Wechsel im Verwaltungsrat an. Hans Hess wird sich an der kommenden Generalversammlung vom 6. Juli 2019 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Der Generalversammlung wird an seiner Stelle David Dean, gegenwärtig noch CEO der Bossard (BOSN 159 0.38%) Gruppe, zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen.

Hess ist laut Mitteilung vom Freitag seit 2006 Mitglied im Verwaltungsrat von Burckhardt und präsidierte diesen von 2006 bis 2010. Er ist zudem Präsident des Branchenverbandes der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem und Verwaltungsratspräsident bei Comet (COTN 93.6 -0.95%).

Dean seinerseits ist noch bis April 2019 Chef bei Bossard mit Hauptsitz in Zug, wo er seit 1993 tätig ist. Er ist zusätzlich Mitglied des Verwaltungsrates bei Komax (KOMN 250.8 0%), Agta-Record und Haag-Streit, einer Division von Metall Zug (METN 2860 -0.17%).

