«Heut abend wieg’ ich mich im Grundbesitz»

Goethe war ein Genie. Ein Schriftsteller mit universaler Bildung und weitreichenden Interessen, bewandert auch in wirtschaftlichen Dingen. Schliesslich stand er lange Jahre im Staatsdienst des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, befasste sich mit dem Bergbau und sanierte die Staatsfinanzen. In seiner Bibliothek stand eine deutsche Ausgabe des Standardwerks von Adam Smith, «Der Wohlstand der Nationen».

Die in unseren Tagen praktizierte Geldflut, deren Überschwappen in die handfesten Preise der Alltagsgüter, welche Überraschung, nun die Leute nicht nur in Goethes deutscher Heimat beunruhigt, hat schon der Altmeister als heimtückisches Übel beschrieben. Im «Faust, der Tragödie zweiter Teil», 1832 posthum veröffentlicht, geht Johann Wolfgang Goethe auf die Tücken des frei vermehrbaren Papiergeldes ein. Gerade heute eine anregende, wenngleich nicht leichte Lektüre, gewiss kein ökonomisches Lehrbuch, doch vielleicht just deswegen wertvoll.

Im «Faust» drücken den Kaiser schwere Schulden; wie alle Politiker zu allen Zeiten sinnt er auf einen schmerzlosen Ausweg: «Ich habe satt das ewige Wie und Wenn; es fehlt an Geld, nun gut, so schaff es denn», sagt er zu Mephistopheles. Der antwortet: «Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr.» Der Trick ist die Ausgabe von Papiergeld, das durch des Kaisers Unterschrift gesetzliches Zahlungsmittel wird, scheinbar gedeckt durch noch nicht gehobene Goldschätze.

Nur der Narr lässt sich nicht narren

Des Kaisers Kanzler ist über den wundersamen Schuldenschnitt ganz beglückt: «So hört und schaut das schicksalschwere Blatt, das alles Weh in Wohl verwandelt hat.» Noch scheint der Kaiser selbst aber dem Kniff zu misstrauen, doch er ist einfach zu kommod, um darauf zu verzichten: «Und meinen Leuten gilt’s für gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe gnügt’s zu vollem Sold? So sehr mich’s wundert, muss ich’s gelten lassen.»

Wie immer durchschaut nur der Hofnarr die Fiktion; er staunt über die «Zauberblätter». Im Gespräch mit Mephistopheles zeichnet er gleich vor, was dem Anleger in Zeiten der Geldvermehrung Schutz bieten kann: die Flucht in Sachanlagen. Narr: «Und kaufen kann ich Acker, Haus und Vieh?» Mephistopheles: «Versteht sich! Biete nur, das fehlt dir nie.» Narr: «Und Schloss, mit Wald und Jagd und Fischbach?» Mephistopheles: «Traun! Ich möchte dich gestrengen Herrn wohl schaun!» Narr: «Heut abend wieg’ ich mich im Grundbesitz.»

Die wundersame Geldschöpfung aus dem Nichts hatte für Goethe etwas Magisches, eine Art von Alchemie, die ja aus unedlen Metallen Gold und Silber machen wollte. Der 2018 verstorbene Schweizer Ökonom Hans Christoph Binswanger übrigens, der in St. Gallen lehrte, verfasste in den Achtzigerjahren das Werk «Geld und Magie. Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust». Wie angedeutet: Goethe war ein wortgewaltiger Esprit mit Panoramablick auf die Welt, kein Technokrat und Makroökonom. Dennoch, klingt «fiat money» – es werde Geld – nicht wie ein Zauberspruch? Haben die Geldpolitiker von heute nicht etwas von Zauberlehrlingen, Schwarzkünstlern?

Masse, Macht, Maschine, Mark-Verfall

Ein weiterer Lesetipp ist Elias Canettis Hauptwerk «Masse und Macht» (1960). Darin findet sich ein beklemmendes Kapitel zur Inflation. Canetti, der seine letzten 22 Lebensjahre in Zürich verbrachte, schreibt etwa Folgendes: «Die Millionen, die man immer so gern gehabt hätte, hält man plötzlich in der Hand, aber es sind keine mehr, sie heissen nur so.» Und: «Der Prozess der Schatzbildung hat sich in sein Gegenteil verkehrt.» Er spricht, durchaus in magischem Vokabular, vom «Hexensabbat der Entwertung».

Weniger bekannt ist Hans Falladas Roman «Wolf unter Wölfen» (1937), etwas für düstere Winterabende. Er spielt in der Zeit der Hyperinflation in der frühen Weimarer Republik. Einer der Protagonisten schildert die Inflation als unbegreifliche Maschine (die Magie des Industriezeitalters) und erklärt sich das Unerklärbare so: «Irgendwo in dieser Stadt stand eine Maschine – natürlich eine Maschine, Menschen würden sich nie zu so etwas missbrauchen lassen! – und erbrach Tag und Nacht Papier über die Stadt, das Volk. ‹Geld› nannten sie es, druckten Zahlen darauf, wunderbare, glatte Zahlen mit vielen Nullen, die immer runder wurden.»

Auch Thomas Manns Novelle «Unordnung und frühes Leid» (1926) handelt vor dieser Kulisse. Eine Hausfrau spürt «das Schwanken des Bodens unter den Füssen, das Drüber und Drunter aller Dinge», sie denkt an Besorgungen für die Küche: die «Sechstausend-Mark-Eier».

Steinbecks Zorn auf die Deflation

Das schier unfassliche Phänomen der Inflation hat also zwei Nobelpreisträger deutscher Sprache beschäftigt, Canetti und Mann. Ein weiterer dieser Poetae laureati, der Amerikaner John Steinbeck, war bezeichnenderweise nicht von der Inflation traumatisiert, sondern von der Deflation. In seinem Meisterwerk «Früchte des Zorns» (1939, stilbildend verfilmt 1940 von John Ford) muss der Held, Tom Joad, während der Grossen Depression seine Heimat in Oklahoma verlassen. Dürre und fallende Getreidepreise treiben ihn und viele andere Farmer ins Elend, die Schulden werden drückender, die Banken schreiten zur Enteignung. Einer sagt: «Die Bank ist etwas ganz anderes als Menschen. Jeder Mensch in der Bank hasst das, was die Bank tut, und doch tut die Bank es. Die Bank ist mehr, als Menschen sind … sie ist ein Ungeheuer.» Magie, Maschine, Monetenmacht.

Nochmals zu Goethe: Jens Weidmann, der zum Jahresende den Vorsitz der Deutschen Bundesbank abgeben wird, zitierte Goethes «Faust» an einer Tagung 2012 ausführlich und offenbarte damit tiefen Geist (statt schalen Zeitgeist). Gerade weil Weidmann bis zum heutigen Tag die Geldwertstabilität am Herzen liegt und er sich spassverderbende Bedenken hinsichtlich geldpolitischer Hybris gestattet, ist man in frivolerem Milieu froh um sein Ausscheiden aus dem Rat der Europäischen Zentralbank.

Apropos Gemeinschaftswährung: Die Gestaltung der Eurobanknoten ist augenfällig armselig. Öde architektonische Modellskizzen statt, zum Beispiel, grosse Gestalten, die das Wesen Europas ausmachen – Cervantes, Dante, Flaubert oder Goethe. Doch dessen Mahnungen zum Geldwesen sind kaum bekannt und haben selten Konjunktur. Er zierte seinerzeit auch keine Noten der Bundesbank. Dafür immerhin den 20-Mark-Schein der Staatsbank der DDR: So viel waren die Genossen dem Weisen von Weimar schuldig.