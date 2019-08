Hiag zieht sich aus Cloud-Projekt zurück

(AWP/GA) Hiag sieht von der Entwicklung einer eigenen Multicloud-Plattform ab. Nach dem bereits früher kommunizierten Ende der Partnerschaft mit der Börsenbetreiberin SIX habe sich gezeigt, dass sich die Öffnung des Projekts für weitere qualifizierte Partner nicht im vorgegebenen Zeitrahmen realisieren lasse.

Hiag konzentriere sich daher auf das Kerngeschäft Immobilienentwicklung, teilte die Gruppe am Dienstagabend mit. Die Tochter Hiag Data werde restrukturiert und auf die digitale Erschliessung eigenen Areale ausgerichtet. In der Folge revidiert Hiag seine Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2019. Details dazu will das Unternehmen am 2. September mit den Halbjahreszahlen nennen.

Kostspielige Expansion

Hiag Data und die SIX hatten im Dezember 2018 eine Partnerschaft für die Entwicklung und den Vertrieb eines «Secure Swiss Cloud Service» angekündigt. Als Zielgruppe genannt wurden damals Banken, Versicherungen, Krankenkassen und weitere Unternehmen, die mit sensiblen oder hoch regulierten Daten arbeiten.

Mitte Juni 2019 wurde dann das Ende der Zusammenarbeit mit der SIX mitgeteilt. Hiag liess sich seinerzeit aber noch die Option offen, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Finanzierung der Tochtergesellschaft breiter abzustützen.

Hiag hat rund 90 Mio. Fr. in den Aufbau des Data-Segments investiert. 2018 mussten Wertberichtigungen von 16,5 Mio. Fr. vorgenommen werden. Auch operativ schrieb Hiag Data wie bisher stets rote Zahlen, und unter dem Strich vervielfachte sich der Segmentverlust.

«Im ersten Halbjahr 2019 wird der Verlust deutlich grösser als die im Vorjahreszeitraum ausgewiesenen 9 Mio. Fr. ausfallen», sagte Finanzchef Laurent Spindler im Juni zu «Finanz und Wirtschaft». Über die Folgen für das Gesamtjahr will Hiag am 2. September bei der Vorlage der Halbjahreszahlen kommunizieren. Die Aufgabe der Plattformentwicklung dürfte in der zweiten Jahreshälfte zu Einmalkosten führen.

Achterbahnfahrt

Der Hiag-Aktienkurs ist am Mittwoch unter die Räder gekommen. Die Titel verloren im Handelsverlauf bis zu 9%. Bereits im Juni, als die Kooperation mit der SIX beendet wurde, hatten die Valoren in ähnlichem Umfang verloren. In der Zwischenzeit gab es ein Comeback, das nun geplatzt ist.

Durch den Rückzieher aus dem IT-Business kann sich Hiag auf die eigene Stärke, die Projektentwicklung konzentrieren. Der neue CEO Marco Feusi, der Anfang 2020 sein Amt antreten wird, muss sich kaum mehr mit Altlasten herumschlagen. Für eine Anlagebeurteilung ist es derzeit zu früh, dazu sind die Prognosen abzuwarten, die mit den Halbjahreszahlen abgegeben werden sollen.