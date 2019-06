Highlight Communications bietet für Constantin Medien

Das Basler Medienunternehmen Highlight Communications (HLG 4.22 0%) (HLC) will seine deutsche Tochter Constantin Medien (EV4 2.24 14.87%) komplett übernehmen. Den Aktionären von Constantin Medien soll ein öffentliches Angebot von 2.30 € je Aktie unterbreitet werden, teilte Highlight Communications am Donnerstag in Pratteln mit.

Die Titel von Constantin Medien, mit Sitz in Ismaning, notierten kurz vor Bekanntgabe der Übernahmepläne knapp unter 2 € und stiegen am Donnerstagvormittag auf 2.28 €. Highlight Communications handelten zu 4.22 €.

Die Übernahme war schon länger das Ziel der Gesellschaft, es fehlte bisher aber lediglich die Finanzierung. Gelingt die Übernahme, ist dies ein wichtiger Schritt, um die sehr komplizierte Struktur der drei Gesellschaften Highlight Event & Entertainment (ESRI 20.4 0.99%), Highlight Communications und Constantin Medien zu vereinfachen. Die Struktur galt schon immer als Nachteil und hielt viele Anleger davon ab, in Highlight Communications zu investieren.

Die Aktien der Highlight Communications sind wie die der Constantin Medien am deutschen Aktienmarkt kotiert. Die zentrale Figur dieser Gesellschaften ist der Basler Medienunternehmer und Präsident des FC Basel Bernhard Burgener. Er ist nicht nur Präsident und Delegierter der Highlight Communications, sondern kontrolliert zudem die Gesellschaft Highlight Event & Entertainment (HLEE) mit Sitz in Pratteln, deren Aktien in der Schweiz kotiert sind.

HLEE hält 44,72% an der Highlight Communications, weitere Grossaktionäre halten zusammen 23,7%, und auch Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind beteiligt. HLC wiederum hält 79,44% an Constantin Medien. Die Marktkapitalisierung von Constantin Medien beträgt rund 215 Mio. €. Das Übernahmeangebot von HLC an die freien Aktionäre hat damit einen Wert von rund 43 Mio. €.

Das Kapital der HLEE wiederum liegt zu 21,1% in Besitz von Bernhard Burgener. Er hat in den vergangenen Jahren neue Investoren gefunden, die frische Mittel in die HLEE eingebracht haben, um Highlight Communications und damit Constantin Medien unter Kontrolle zu bringen. Der Streubesitz von HLEE beträgt nur gut 10%, der Börsenwert insgesamt erreicht 170 Mio. Fr.

Das Geschäft der Constantin Medien konzentriert sich auf den Bereich Sport. Kern ist die Marke Sport1, mit der die Gruppe vor allem durch den gleichnamigen TV-Sender bekannt ist, aber die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich abdeckt.

Highlight Communications ist in den Bereichen Film sowie Sport- und Event-Marketing tätig und erzielte 2018 einen Umsatz von 531,6 Mio. Fr. Das Segment Film besteht aus Constantin Film, dem bedeutendsten unabhängigen Filmproduzenten und -verleiher Deutschlands, sowie Home Entertainment. Entscheidend für die gesamte Gruppe ist aber die Tochter Team. Sie sieht sich als eine der weltweit führenden Sport- und Event-Marketing-Agenturen. Seit 1992 vermarktet sie die Rechte an der Uefa Champions League, der Uefa Europa League und dem Uefa Super Cup. Dieses Geschäft ist die eigentliche Cashcow der Gruppe.