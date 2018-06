Highlight E&E erzielt wieder Gewinn

(AWP) Die neu strukturierte Vermarktungsgesellschaft Highlight Event&Entertainment (HLEE) ist im Geschäftsjahr 2017 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Unternehmen weist einen Gewinn in Höhe von 9,8 Mio. Fr. aus nach einem Verlust im Jahr davor von 3 Mio. Das den Aktionären zurechenbare Ergebnis liegt gar bei 15 Mio..

Das positive Ergebnis sei trotz höherer Aufwendungen erreicht worden, schreibt die Gruppe in der Mitteilung vom Donnerstag. Kostentreiber seien etwa der Aufbau der Boxwettkämpfe rund um die «World Boxing Super Series» sowie die Zunahme in den Rechts- und Beratungskosten gewesen. Diese fielen im Zusammenhang mit der durchgeführten Kapitalerhöhung und der Erstkonsolidierung der Highlight Communications (HLG 5.42 0%) AG an.

Durch die Vollkonsolidierung von Highlight Communications, an welcher HLEE mittlerweile knapp 45% hält, teilt sich die neu erfasste Gesamtleistung von 166 Mio. in die Segmente Film (136 Mio.), Sport- und Event-Marketing (15,1 Mio.), Sport bzw. WBSS (12,8 Mio.) und Event Marketing (2,4 Mio.). Im Jahr davor wurde lediglich ein Erlös von 2,81 Millionen erfasst.

In der Bilanz hat sich die Summer ebenfalls über die Neukonsolidierung und die durchgeführte Kapitalerhöhung auf insgesamt 926 Mio. Fr. von zuvor lediglich 45 Mio. erhöht. Das Eigenkapital weist HLEE neu mit 512 Mio. nach nicht vergleichbaren 24,7 Mio. im Vorjahr aus.

Im laufenden Geschäftsjahr steht für das Unternehmen die Ausarbeitung von TV- und Online-Vermarktungsverträgen für die Wiener Philharmoniker für den Vertragszyklus 2023-2027 im Fokus. Ausserdem laufe auch der Verkauf von Rechten für den Eurovision Song Contest erfolgreich und auch die Vermarktung von Klubfussballwettbewerben der UEFA würden vorangetrieben. Im Filmgeschäft werde man etwa von den Neuveröffentlichungen von Filmhits wie «Fack Ju Göhte 3» oder «Dieses bescheuerte Herz» profitieren.