Hintertürchen

Die stets Anfang Januar abgehaltenen Jahresmedienkonferenzen des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) haben etwas Rituelles: immer die gleichen Themen mit den mehr oder weniger gleichen Forderungen. In diesem Jahr allerdings schicken sich die Gewerkschafter an, getarnt im bekannten Allerlei, einen taktischen Winkelzug zu vollziehen.

Betreffend die Altersvorsorge wird die altbekannte – und durchaus gerechtfertigte – Forderung erhoben, die Sanierung dürfe nicht zu Renteneinbussen führen, auch und gerade in der zweiten Säule. Gleichzeitigt wird jedoch zusätzlich «ein Ausgleich für die stark steigenden Gesundheitskosten» verlangt. Diese Kosten steigen in der Tat in zum Teil beängstigendem Ausmass. Allerdings besteht kein Zusammenhang mit der Sanierung der Altersvorsorge.

Der SGB versucht vielmehr, unter dem Deckmantel der völlig sachfremden Kompensation der Gesundheitskosen eine Rentenerhöhung zu lancieren. Überflüssig zu sagen, dass er kaum eine Aussage dazu macht, wie sie zu finanzieren wäre. Dies wiederum ist nicht neu: Der SGB ist stark darin, Forderungen zu stellen. Ihre Finanzierung hingegen interessiert ihn in aller Regel wenig – darüber sollen sich andere den Kopf zerbrechen.

Zudem verlangt er «in der Altersvorsorge eine Stärkung der Umlagekomponente». Das wiederum läuft auf eine Koppelung der ersten mit der zweiten Säule hinaus. Auch da versucht der SGB durch die Hintertür eine alte Forderung zu realisieren – als hätte sich das Volk mit seinem Nein zur «Altersvorsorge 2020» nicht genau gegen diese Koppelung ausgesprochen. Zudem hat Innenminister Alain Berset, seines Zeichens linientreues SP-Mitglied, klar festgehalten, dass die zwei Säulen getrennt saniert werden sollen. Zumindest in diesem Bereich hat er seine Lektion gelernt.

Zur alten Leier wiederum gehört der Abwehrreflex gegen ein höheres Rentenalter. Darüber weigert sich der SGB sogar nachzudenken. Die demografischen Entwicklungen und ihre Folgen werden locker beiseitegeschoben – Finanzierungsfragen interessieren auch da nicht.

Das legt den Schluss nahe, dass es dem SGB gar nicht um die Sanierung der Altersvorsorge geht, sondern um die Realisierung der eigenen Forderungen, und seien sie sachlich auch noch so falsch. Diese Form des Politisierens sei dem SGB unbenommen. Sicher jedoch ist, dass sich so die Altersvorsorge, die im Allgemeininteresse und nicht in dem des SGB liegt, nicht dauerhaft sanieren lässt.