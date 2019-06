H&M macht Hoffnung auf bessere Zeiten

(Reuters) Der schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (HM B 158.28 8.93%) (H&M) profitiert vom Konzernumbau kann mit seiner Sommerkollektion bei den Kunden punkten. Nach einem elf-prozentigen Umsatzplus im zweiten Quartal zogen die Erlöse im Juni um 12% an und damit stärker als von Analysten erwartet.

Der Vorstand des weltweit zweitgrössten Modehändlers hinter Zara-Mutter Inditex (ITX 26.29 3.1%) kündigte am Donnerstag zudem an, sein Filialnetz zugunsten des Onlinehandels weniger stark auszubauen. «Das Unternehmen beschleunigt seine Anpassung an das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden und eröffnet weniger neue Läden als geplant zugunsten noch höherer digitaler Investitionen», teilte H&M mit. Statt 175 würden 2019 nur etwa 130 Geschäfte eröffnet.

Der scharfe Wettbewerb in der Modebranche hatte H&M in den vergangenen drei Jahren sinkende Gewinne eingebrockt. Vor allem im Online-Vertrieb hinkten die Schweden hinterher. Deshalb investiert H&M massiv in den Ausbau des Internet-Handels. Mit den steigenden Umsätzen kann der Konzern die Früchte des Konzernumbaus ernten, auch wenn die Kosten dafür auf den Gewinn drücken. Im Zeitraum März bis Mai ging der Vorsteuergewinn auf 5,93 Mrd. SEK (563 Mio. £) von 6,01 Mrd. SEK im Vorjahreszeitraum zurück.

An der Börse kam der Zwischenbericht gut an. Die Aktien kletterten zeitweise um mehr als 10 %. «Die Tatsache, dass die Verkäufe im Juni stärker zulegten als in den letzten Quartalen ist erfreulich», sagte Daniel Schmidt, Analyst bei Danske Markets. Auch die Reduzierung der Ladenöffnungen sei eine positive Entwicklung.

Richard Chamberlain, Analyst bei RBC Capital Markets, kommentierte: «Wir sind der Meinung, dass H&M sein Angebot verbessert, was zu einer Erholung von Umsatz und Ergebnis führen dürfte, wenn auch mit einem gewissen Risiko bei einem anhaltend harten Wettbewerbsumfeld.»