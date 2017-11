HNA drängt angeblich auf mehr Zeit für Kreditrückzahlung

(Reuters) Der chinesische Mischkonzern HNA will Insidern zufolge ihre Banken überzeugen, einen am Freitag fälligen Kredit um drei Monate zu verlängern. Dieses Anliegen habe der Deutsche-Bank-Grossaktionär vergangene Woche geäussert, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem einjährigen Kredit im Volumen von 3,5 Mrd. Hongkong Dollar (440 Mio. Fr.) hatte die Gruppe einen Teil ihres ersten Grundstückskauf in Hongkong finanziert. Es blieb zunächst offen, wie die Kreditgeber Bank of East Asia, Nanyang Commercial Bank and Chong Hing Bank auf die Bitte reagieren. HNA erklärte, die Gespräche mit den Banken dauerten an. Details könne man nicht nennen. Die drei Geldhäuser lehnten eine Stellungnahme ab.

HNA steht wegen der undurchsichtigen Konzernstruktur und teurer Zukäufe im Ausland bei Aufsehern und Banken unter besonderer Beobachtung. In den vergangenen beiden Jahren hatte HNA weltweit 50 Mrd. $ für Übernahmen ausgegeben und dabei Anteile in Logistikunternehmen, Hotels oder Banken gekauft. So hält HNA rund 10% an der Deutschen Bank. Zudem ist der Konzern an der Hotelgruppe Hilton beteiligt. In der Schweiz hat sich der Konzern bei Dufry (DUFN 145.1 1.11%) engagiert. Ausserdem gehört ihm Gategroup (Gategroup 0 0%), SR Technics und Swissport.

Die chinesische Regierung hatte grosse Banken im Juni angewiesen, ihre Kredite an HNA und einige andere übernahmehungrige Firmen zu überprüfen. Viele Darlehen und Anleihen werden in den kommenden Monaten fällig.

Zuletzt hatte HNA mit Geldbeschaffungsmaßnahmen für Aufsehen gesorgt. Um Schulden zu refinanzieren, machte HNA vor kurzem einen Teil seiner Beteiligung am spanischen Hotelkonzern NH Hotels zu Geld. Anfang November musste HNA für eine knapp einjährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. $ einen Zins von 8,875% bieten. Es ist einer der teuersten Bonds mit einer solch kurzen Laufzeit, die ein chinesisches Unternehmen jemals begeben hat.