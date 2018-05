HNA-Fluggesellschaft peilt Börsengang an

(Reuters) Der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA will einem internen Dokument zufolge seine Fluggesellschaft Hong Kong Airlines an die Börse bringen. Vor der «kurz- bis mittelfristig» geplanten Börsennotierung klopft der Deutsche-Bank-Grossaktionär bei Investoren an, um 350 Mio. $ über die Ausgabe neuer Aktien einzusammeln, wie aus den von Reuters eingesehenen Unterlagen hervorgeht. Damit würde die Airline vor dem Börsengang mit rund 1,6 Mrd. $ bewertet. Weitere 550 Mio. $ soll die Ausgabe von Anleihen bringen. HNA und die Fluglinie wollten sich nicht dazu äussern.

Das chinesische Konglomerat hatte bereits vor ein paar Jahren einen Börsengang der Airline angepeilt, konnte dann aber nicht rechtzeitig die angefragten Unterlagen der Börse in Hongkong liefern. HNA versucht sich angesichts eines riesigen Schuldenbergs neu aufzustellen. Weitere Zukäufe sollen künftig unter anderem über einen Fonds finanziert werden, der bis zum Jahresende 1,5 Mrd. $ einsammeln soll.

HNA hatte in den vergangenen Jahren für rund 50 Mird. $ in aller Welt Beteiligungen und Immobilien erworben. Zuletzt hatte die HNA-Führung die Gläubiger vor einem Liquiditätsengpass gewarnt und damit begonnen, sich von einem Teil der Investments zu trennen, um wieder an flüssige Mittel zu kommen.

Doch der geplante milliardenschwere Börsengang des Schweizer Bordverpflegungs-Unternehmens Gategroup platzte und die milliardenschwere Emission des Flugzeugabfertigers Swissport wurde auf Eis gelegt. Die Beteiligung an der Deutschen Bank schraubten die Chinesen auf 7,9% herunter.