HNA soll Verkauf von SR Technics prüfen

(Bloomberg/VA) Der angeschlagene chinesische Mischkonzern HNA soll Optionen für die Schweizer Flugzeugwartungsgesellschaft SR Technics prüfen, einschliesslich eines potenziellen Verkaufs. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf unterrichtete Kreise.

Die chinesische Gruppe arbeite mit einem Berater an der möglichen Veräusserung von SR Technics, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, die nicht genannt werden wollen. Die 80%-Beteiligung von HNA am Schweizer Unternehmen könnte mit 700 Mio. bis 1 Mrd. $ bewertet sein.

Fluglinien unter Druck

Obwohl HNA aufgrund seines Kapitalbedarfs zunächst Immobilien und andere periphere Geschäfte veräusserte, hat das chinesische Konglomerat begonnen, Vermögenswerte in der Nähe seines Kerngeschäfts in der Luftfahrt abzugeben. Laut Bloomberg will HNA auch den Flughafen-Frachtabfertiger Swissport International sowie das Container-Leasing-Geschäft Seaco verkaufen.

Das Geschäft von SR Technics könnte dadurch belastet sein, dass die von ihr bedienten Fluggesellschaften, zunehmendem Druck ausgesetzt sind, so einer der Mitarbeiter. Air Berlin (Air Berlin 0 0%), einer der Kunden von SR Technics, hat im letzten Jahr Insolvenz bei hartem Wettbewerb und volatilen Ölpreisen beantragt.

Es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden und HNA könne sich noch für andere Optionen für SR Technics entscheiden oder das Unternehmen behalten. Vertreter für HNA und SR Technics lehnten eine Stellungnahme ab.

Deutsche-Bank-Anteil verkleinert

SR Technics ist am Flughafen Zürich (FHZN 175.6 -0.68%) ansässig und beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Flugzeugzellen, Triebwerke und Komponenten an.

HNA kaufte 2016 einen Mehrheitsanteil am Unternehmen von Mubadala Development Co. für eine nicht genannte Summe. Der von der Regierung in Abu Dhabi unterstützte Investmentfonds hält den verbleibenden Anteil.

Vergangene Woche reduzierte HNA bereits seinen Anteil an der Deutschen Bank auf 6,3%. Der Konzern verkaufte Aktien im Wert von 363,4 Mio. €.