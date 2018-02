HNA reduziert Deutsche-Bank-Anteil

(Reuters/CF) Der hoch verschuldete chinesische Grossaktionär HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank abermals gesenkt. Diese belaufe sich nun auf «rund 8,8%», sagte ein Sprecher des Wiener Finanzinvestors C Quadrat, über den der Mischkonzern den Anteil hält, am Freitag.

HNA werde aber ein langfristiger Investor der Deutschen Bank bleiben. «Eine weitere Reduzierung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.» Die Deutsche Bank (DBK 12.922 0.39%) wollte den Vorgang nicht kommentieren.

Erst vergangene Woche hatte C Quadrat bekanntgegeben, dass der teilweise über komplexe Derivatestrukturen gehaltene Anteil an der Deutschen Bank auf 9,2 von zuvor 9,9% reduziert worden sei.

Heute sitzt C-Quadrat-Chef Alexander Schütz als Vertreter von HNA im Verwaltungsrat der grössten Bank Deutschlands. Weitere bedeutende Aktionäre des grössten deutschen Geldhauses sind das Emirat Katar und der US-Vermögensverwalter Blackrock (BLK 545.485 0.89%).

HNA war Anfang 2017 bei dem Institut mit Hilfe der UBS (UBSG 17.8 0.85%) eingestiegen. Über ein milliardenschweres Aktienkonstrukt (Collar Transaction) sowie Kredite hat die Schweizer Grossbank damals den 3,7 Mrd. € teuren Einkauf finanziert.

Dieser Vertrag ist, wie «Finanz und Wirtschaft» berichtete, vor wenigen Wochen noch ausgedehnt worden, zeigen Unterlagen der US-Börsenaufsicht: Das Finanzierungsvolumen der UBS für das von HNA gehaltene Aktienpaket an der Deutschen Bank beläuft sich Anfang Februar auf 2,3 Mrd. €. Mit der Neustrukturierung der Transaktion hat HNA soeben weitere 223 Mio. € flüssige Mittel bei UBS lösen können.

Unter Druck

HNA steht unter Druck: das Unternehmen hatte in den zurückliegenden Jahren für rund 50 Mrd. $ in aller Welt Beteiligungen und Immobilien erworben – auf Pump.

Zuletzt hatte die HNA-Führung die Gläubiger vor einem Liquiditätsengpass gewarnt und damit begonnen, sich von einem Teil der Investments zu trennen, um wieder an flüssige Mittel zu bekommen.

Unter anderem verkaufte HNA unlängst mehrere Grundstücke in Hongkong für 2 Mrd. $ und will sich auch von Immobilien in den USA und Grossbritannien trennen.

Die Ratingagentur «Standard & Poor’s» hat erst vor wenigen Tagen Zweifel daran geäussert, ob HNA allen Verpflichtungen werde nachkommen können und das Rating auf das Ramschniveau «CCC+» herabgestuft.

HNA hingegen bezeichnete die Finanzlage als «sehr gesund» und bezifferte die Summe aller vorhandenen Vermögenswerte auf umgerechnet 190 Mrd. € zum Ende des vergangenen Jahres. Laut einem Anleihenverkaufsprospekt sitzt HNA auf einem Schuldenberg von rund 100 Mrd. $.

Im Visier

Darüber hinaus sind die Chinesen wegen der undurchsichtigen Eigentümerstruktur ins Visier der Behörden geraten. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin zum Beispiel prüft, ob der Konzern korrekte Stimmrechtsangaben gemacht hat, als er sich bei der Deutschen Bank eingekauft hat.

HNA gehören unter anderem Fluggesellschaften, Hotels und die Schweizer Bordverpflegungsfirma Gategroup, die demnächst an die Börse kommen soll. An seinem Investment bei der Deutschen Bank hatte HNA zuletzt wenig Freude: Das Institut schrieb 2017 den dritten Jahresverlust in Folge, die Aktie hat deshalb seit Jahresbeginn rund ein Fünftel ihres Wertes verloren.