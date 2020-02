HNA sucht erneut Käufer für Swissport

(Reuters) Der chinesische Mischkonzern HNA nimmt Insidern zufolge einen neuen Anlauf zum Verkauf seiner Schweizer Flugzeugabfertigungs-Tochter Swissport. Dem hoch verschuldeten Konzern drohe dabei ein Verlust von mehreren hundert Millionen Dollar auf seine ursprüngliche Investition von 2,8 Mrd. $, wie vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. HNA habe mit einer Reihe grosser Investoren erneut Gespräche aufgenommen, nachdem Verhandlungen im vergangenen Jahr ins Stocken geraten waren, erklärten die Insider. Beraten werde das Unternehmen dabei von Rothschild.

Die US-Finanzinvestoren Apollo und Cerberus sowie der kanadische Vermögensverwalter Brookfield wollten den Kauf von Swissport erneut prüfen. Angebote erwägen würden zudem die beiden Private-Equity-Gesellschaften Bain Capital und Centerbridge aus den USA, wie zwei Personen sagten. Dagegen habe das Interesse von Käufer aus der Branche nachgelassen.

HNA hofft einem Insider zufolge auf einen Verkaufserlös von mindestens 2,3 Mrd. $. Die Angebote für Swissport dürften sich indes eher in der Grössenordnung von zwei Mrd. $ bewegen, erklärten zwei Personen. Apollo habe bei einer früheren Angebotsrunde 2,1 Mrd. $ offeriert. HNA drohe damit ein Wertverlust von rund 500 Mio. $.

HNA, Apollo, Cerberus, Brookfield und Bain Capital lehnten eine Stellungnahme ab, Centerbridge war vorerst nicht zu erreichen.

Die auch an der Deutschen Bank beteiligte HNA erwarb Swissport im Jahr 2016 für 2,7 Mrd. Fr., um ihr umfangreiches Angebot in den Bereichen Luftfahrt, Logistik und Tourismus auszubauen. 2018 bliesen die Chinesen, die nach einer aggressiven Einkaufstour in den USA und Europa inzwischen mit einer hohen Schuldenlast kämpfen, einen geplanten Swissport-Börsengang ab und peilten stattdessen einen Verkauf des Weltmarktführers aus Zürich an. Apollo und Cerberus, die 2018 die in Paris ansässige Firma Worldwide Flight Services (WFS) erworben hatten, gehörten damals zu den Interessenten. Doch die Verhandlungen gerieten ins Stocken, nachdem Swissport vergangenen August ein Refinanzierungspaket aushandeln konnte.