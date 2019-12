HNA-Tochter kämpft ums Überleben

Die lange und schmerzhafte Agonie der Hong Kong Airlines scheint sich einem bitteren Ende zu nähern. Sollte nicht im letzten Moment doch noch ein Geldgeber einspringen, so wird die Hongkonger Air Transport and Licensing Authority (ATLA) dem vom chinesischen Konglomerat HNA Group kontrollierten Unternehmen am Samstag die Fluglizenz entziehen.

Das wirft nicht nur ein grelles Licht auf die auch in Asien mit zunehmendem Gegenwind kämpfende Luftfahrtbranche, sondern auch auf einen der undurchsichtigsten chinesischen Mischkonzerne. Die HNA Group ist auf der südchinesischen Ferieninsel Hainan domiziliert und hoch verschuldet. In den Jahren vor 2017 verfolgte das Unternehmen eine aggressive Strategie und investierte rund 50 Mrd. $ im Ausland. Dabei wurde es zeitweise grösster Einzelaktionär der Deutschen Bank und akquirierte in der Schweiz unter anderem den Airline-Caterer Gategroup und den Bodenabfertiger Swissport. Parallel stieg jedoch die Verschuldung auf über 80 Mrd. $, was dazu führte, dass sich der Mischkonzern von vielen Beteiligungen trennen musste. An Hong Kong Airlines hält er direkt 29%.