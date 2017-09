HNA will weltweit zu den ganz grossen Unternehmen zählen

Der chinesische Mischkonzern HNA Group hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er weltweit zu den ganz grossen Unternehmen zählen will. Dass dies nicht eine vage Absichtserklärung ist, zeigt sich daran, dass er in den vergangenen zwei Jahren Akquisitionen im Wert von 50 Mrd. $ durchgeführt hat.

Wie aggressiv der Expansionskurs wirklich ist, wird auch darin deutlich, dass die Gruppe in den vergangenen Jahren nicht weniger als tausend Übernahmen ernsthaft in Betracht gezogen hat. Doch davon seien schliesslich lediglich 5% realisiert worden, wie Chief Investment Officer James Wang an einer Konferenz in Hongkong ausführte.