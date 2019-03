Hochdorf-CEO tritt zurück

(AWP/GAH) Beim Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 140 3.7%) tritt der Unternehmenschef Thomas Eisenring per Dienstag zurück. In einer Übergangsphase werde Geschäftsleitungsmitglied Peter Pfeilschifter zusätzlich zu seinen Aufgaben als Managing Director Dairy Ingredients die Führung der Geschäftsleitung übernehmen, wie Hochdorf am Montagabend mitgeteilt hat.

Eisenring, der das Unternehmen seit 2013 als CEO geführt hat, wolle sich aus familiären Gründen beruflich nochmals neu orientieren, hiess es zur Begründung. Er wolle sich vermehrt auf dem afrikanischen Kontinent engagieren. Im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld und in der derzeitigen Veränderungsphase würden dem Unternehmen frische Impulse guttun, sagte der abtretende CEO weiter.

Pfeilschifter wurde vor einem Jahr in die Geschäftsleitung berufen. Er ist zudem Geschäftsführer der deutschen Hochdorf-Tochter Uckermärker Milch (Milch 16.303 -0.04%) GmbH.

Mehrere Aktionäre des Milchverarbeiters haben jüngst den Verwaltungsrat kritisiert. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Verbindung zur tunesischen Vertriebsgesellschaft Pharmalys. In den vergangenen Tagen waren bereits andere Kritikpunkte publik geworden.

Das Aktionariat von Hochdorf Nicht nur als Grossaktionärin, sondern auch Tochter der Genossenschaft der Zentralschweizer Milchproduzenten hat die Gesellschaft ZMP Invest ein starkes Interesse daran, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich wieder besser geht: Hochdorf ist ein wichtiger Milchabnehmer ihrer Mitglieder. Gemäss eigenen Angaben hält die Gesellschaft 14,5% am Milchverarbeiter.



Zum Aktionariat gehören neben der Grossaktionärin die Gruppe um die Familie Weiss und die Investmentgesellschaft Innovent Holding mit einem Anteil von 5,35% des Kapitals und der Simmrechte sowie die niederländische Stichting General Holdings (4,1%), der finnische Fondsmanager Taaleri (3,1%) und die Familie Maurer (3%). Zudem hält Pharmalys-Gründer Amir Mechria über Wandelanleihen 20%. Spätestens 2020 werden sie automatisch umgewandelt.

Am Freitag hatte ZMP Invest die Erneuerung des Verwaltungsrats gefordert. Für die Generalversammlung am 12. April schlägt die Investmentgesellschaft drei Mitglieder zur Wahl vor, unter anderem einen neuen Präsidenten. Damit will sie «die negative Entwicklung beim Unternehmen stoppen und Hochdorf wieder auf die Erfolgsstrasse führen». Die Aktionäre erachten die Führung der Geschäftsleitung durch den gegenwärtigen Verwaltungsrat als mangelhaft.