Hochdorf erwartet «deutlich schlechteres» Ergebnis

Wirklich überraschend kommt die Meldung nicht: Hochdorf erwartet für das erste Halbjahr 2019 erneut ein schlechteres Ergebnis. Die Integration der Tochtergesellschaft Pharmalys, die in Nordafrika und im Nahen Osten Säuglingsmilch vertreibt, sei herausfordernder als angenommen. Der seit rund einem Monat amtierende Verwaltungsrat kündigt deshalb Kosten und Abschreibungen an, die den ohnehin kriselnden Milchverarbeiter zusätzlich belasten. Das kann die Aktionäre nicht freuen. Doch die Probleme sind nicht neu, sie haben sich bereits vergangenes Jahr deutlich abgezeichnet. Nur die damalige Unternehmensführung wollte von all dem nichts wissen. Aus dieser Perspektive ist die heutige Meldung auch positiv zu werten: Der neue Verwaltungsrat von Hochdorf schaut hin und scheint die Probleme anzupacken. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis Hochdorf alle Baustellen im Griff hat. Die Aktien sind daher aus Sicht der FuW weiter zu meiden.