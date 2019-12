Hochdorf verkauft Pharmalys

Hochdorf trennt sich von der Mehrheit an Pharmalys: Am Freitagabend nach Börsenschluss sei der Verkaufsvertrag für die Tochtergesellschaft unterschrieben worden, meldet der kriselnde Milchverarbeiter am Sonntagnachmittag. Käufer ist die von Pharmalys-Gründer und Minderheitseigner Amir Mechria kontrollierte Pharmalys Invest Holding. Der Verkaufspreis beträgt 100 Mio. Fr.

«Mit diesem Verkauf macht Hochdorf einen wichtigen Schritt in Richtung finanzielle Gesundung und erhöht ihre strategische Flexibilität», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion werde für die nächsten Tage erwartet. Die Zahlungen folgten in Raten bis September 2020.

Die beiden Gesellschaften haben sich darauf geeinigt, auch künftig zusammenzuarbeiten. Pharmalys wolle in der Vermarktung weiterhin auf die von Hochdorf produzierte Schweizer Babynahrung setzen.

Äusserst kapitalintensiv

Tatsächlich hatte die Vertriebsgesellschaft, an der Hochdorf 51% hielt, zuletzt an der Substanz gezehrt. Das Geschäft der Tochter, die im Nahen Osten und in Nordafrika Babymilchpulver vertreibt, war äusserst kapitalintensiv. Rechnungen wurden über Monate nicht beglichen. Das band Mittel, die das angeschlagene Innerschweizer Unternehmen eigentlich nicht hatte. Im ersten Halbjahr musste Hochdorf Forderungen im Wert von mehr als 30 Mio. Fr. abschreiben.

Zudem zeigte sich immer mehr, dass das Hochdorf-Management wenig Einsicht in die operativen Vorgänge hatte. Deswegen beschloss der im April neu gewählte Verwaltungsrat, strategische Optionen für die Tochter zu prüfen. Ein Rückkauf durch Mechria, der die übrigen 49% an Pharmalys hielt, schien für das Unternehmen am besten. Doch lange war unklar, ob er dafür die Mittel hatte.

Mechria bleibt grösster Aktionär

Amir Mechria bleibt zudem der grösste Aktionär von Hochdorf. Seit der Wandlung seiner Anteile der Pflichtwandelanleihe hält er 18% am Milchverarbeiter. «Als Grossaktionär bin ich nach wie vor von einer erfolgreichen Zukunft von Hochdorf überzeugt», lässt er sich zitieren. Zudem könne Pharmalys mit diesem Schritt das gewünschte Wachstum eigenständig erfolgreich vorantreiben.

Obwohl mit diesem Schritt für Hochdorf das drängendste Problem gelöst ist, steht sie weiterhin vor grossen Herausforderungen. Das traditionelle Geschäft mit Milchpulver für die Lebensmittelindustrie lahmt. Die Strategie, künftig auf Babymilchpulver zu setzen, muss erst noch das Wachstum und den Profit bringen, die sich das Management erhofft. Die Weiterführung der Zusammenarbeit mit Mechria ist in dieser Hinsicht wohl eine gute Nachricht.

Operative und finanzielle Probleme bleiben

Wegen des aktuell geringen Umsatzes im Bereich Baby Care und der technischen Herausforderungen an der neuen Sprühturmlinie in Sulgen rechnet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr weiterhin mit einem deutlich negativen Ergebnis. Zudem steht es vor einem Schuldenberg, der so kaum kleiner wird. Immerhin, Ende Oktober hatten die Banken einer Verlängerung der Kreditlinie zugestimmt und damit das Überleben der Gesellschaft gesichert.

Der finanzielle Schaden durch das Pharmalys-Abenteuer ist aber nicht wegzureden. Nach der Übernahme Ende 2016 hatte Hochdorf rund 245 Mio. Fr. für Pharmalys bezahlt, davon rund 114 Mio. Fr. in bar und 131 Mio. Fr. in Form einer Pflichtwandelanleihe. Heute ist die Tochter also noch einen Bruchteil dessen wert.

Aus Sicht der Aktionäre ist die heutige Meldung erfreulich und, wie Hochdorf schreibt, ein wichtiger Schritt. Welche Zukunft das Unternehmen langfristig hat, muss sich aber noch zeigen. Investoren, die auf einen Turnaround setzen, brauchen einen sehr langen Atem – und die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin gross, dass sich das Engagement kaum je auszahlen wird.

Die komplette Historie zu Hochdorf finden Sie hier. »