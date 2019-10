Hochdorf sichert Finanzierung

Hochdorf kann kurz aufatmen. Die Banken gewähren dem angeschlagenen Unternehmen eine Verlängerung des Kredits – und ermöglichen so seinen Fortbestand. Doch damit fängt der wahre Überlebenskampf erst an. Die operativen Probleme sind längst nicht gelöst. Es wird immer deutlicher, dass sich die alte Hochdorf-Führung mit der Mehrheitsbeteiligung an der Kapital verschlingenden Vertriebsgesellschaft Pharmalys übernommen hat. Den Grund für den Einbruch im dortigen Geschäft nennt das Unternehmen nicht. Es bleibt auch unklar, ob und wie Pharmalys als Teil von Hochdorf oder als ihr Abnehmer eine Zukunft hat. Und als wäre der Verkauf der anderen Beteiligungen nicht schon ein genug schwieriges Unterfangen, kämpft das Unternehmen nun auch noch mit Produktionsschwierigkeiten. Als Folge von all dem müsse per Jahresende mit bedeutend höheren Wertberichtigungen gerechnet werden. Klar ist: Hochdorf und ihre Anleger brauchen einen sehr langen Atem.

