Hochdorf kommt Aktionären nur etwas entgegen

Nun bewegt sich doch etwas. Nachdem der Milchverarbeiter Hochdorf sich tagelang nicht zu den Forderungen der Aktionäre geäussert hatte, kommt er ihnen – allerdings nur etwas – entgegen: Er empfiehlt den von der Grossaktionärin ZMP Invest vorgeschlagenen Kandidaten Jörg Riboni zur Zuwahl in den Verwaltungsrat. Die beiden anderen ZMP-Kandidaten, Markus Bühlmann und Bernhard Merki, lehnt er als neue Mitglieder des Verwaltungsrats aber ab.

Damit ist der Verwaltungsrat – wie er am Mittwochabend mitgeteilt hat – auch gegen die Präsidentschaft von Bernhard Merki. Die von der Aktionärsgruppe Weiss/Maurer beantragte Zuwahl von Markus Kalberer als neues Mitglied des Gremiums werde ebenfalls abgelehnt.

ZMP Invest hält an Forderungen fest

Das dürfte nicht reichen, um die Aktionäre zufriedenzustellen. Grossaktionärin ZMP Invest, die vergangenen Freitag die Erneuerung des Verwaltungsrats verlangt hatte, hält an ihren Forderungen fest. Es brauche einen neuen Präsidenten, und mit Bernhard Merki schlage sie eine starke Persönlichkeit mit grosser Führungserfahrung in international tätigen Unternehmen vor.

Als grösste Aktionärin mit 14,5% erhebe sie zudem Anspruch auf einen Sitz im Verwaltungsrat und schlage dafür Markus Bühlmann vor. «Man muss sich fragen, wie ernst der Verwaltungsrat die Anliegen seiner Aktionäre nimmt, wenn er diesen nachvollziehbaren Anspruch einfach vom Tisch wischt.»

Es brodelt im Aktionariat

Am Freitag hatte ZMP Invest für die Generalversammlung am 12. April drei Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, mit Bernhard Merki unter anderem einen neuen Präsidenten. Zudem stellte sich mit Markus Bühlmann der Vizepräsident der Genossenschaft der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP), deren Tochter die ZMP Invest ist, zur Wahl.

Damit will ZMP Invest «die negative Entwicklung beim Unternehmen stoppen und Hochdorf wieder auf die Erfolgsstrasse führen». Die Aktionäre erachten die Führung der Geschäftsleitung durch den gegenwärtigen Verwaltungsrat als mangelhaft.

Im Zentrum der Vorwürfe steht die Verbindung zur tunesischen Vertriebsgesellschaft Pharmalys. In den vergangenen Tagen waren bereits andere Kritikpunkte publik geworden.

Familie Weiss unterstützt Forderungen

Am Montag äusserte sich ein dritter Aktionär gegenüber «Finanz und Wirtschaft» kritisch in Bezug auf den Verwaltungsrat des Milchverarbeiters und unterstützte ZMP Invest. Wie am Mittwoch öffentlich wurde, handelt es sich dabei um die Familie Weiss, die zusammen mit der Innovent Holding 5,35% der Aktien und der Stimmrechte auf sich vereint.

Vor mehreren Wochen habe sie Hochdorf den Chef der im Ausbaugewerbe und im Eventgeschäft tätigen Lenzlinger Söhne, Markus Kalberer, als neuen Verwaltungsrat vorgeschlagen, wie die Familie am Mittwoch über einen Sprecher hat mitteilen lassen.

Erst kürzlich hatte sich die Aktionärsgruppe um die Familie Weiss und Innovent deshalb mit einem weiteren Aktionär, der Familie Maurer, zusammengetan, um für die Generalversammlung einen Verwaltungsrat nominieren zu können. Für ein Traktandierungsbegehren sind 7% der Aktienstimmen des Milchverarbeiters notwendig.

Beunruhigt durch schlechte Nachrichten

Bereits davor habe die Familie Weiss mehrfach den Weg zum Verwaltungsrat gesucht. Denn die zahlreichen schlechten Nachrichten im Verlauf des Jahres 2018 hätten sie beunruhigt. Im Spätherbst habe sie den Verwaltungsrat darum gebeten, anlässlich der nächsten Generalversammlung Markus Kalberer zur Wahl vorzuschlagen. «Dieses Anliegen wurde ignoriert.»

Wohl ebenfalls im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen ist CEO Thomas Eisenring am Dienstag zurückgetreten. Im Zentrum der Vorwürfe stand aber nicht der Unternehmenschef selbst, sondern die mangelnde Kontrolle der Geschäftsleitung durch das Aufsichtsgremium und die nach Ansicht der Aktionäre daraus resultierenden operativen und finanziellen Probleme von Hochdorf.