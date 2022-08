Hochdorf muss auf eine Zusatzschlaufe

Hochdorf hat einen langen Weg vor sich. Der Turnaround und die Neuausrichtung des Milchkonzerns hin zu einem von Milch unabhängigeren Zulieferer der Lebensmittelindustrie verschlingen Zeit und Ressourcen.

Erschwerend kommen nun zahlreiche Kostentreiber hinzu: Der Milchpreis ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen, die Energiekosten sind 70% höher als vor einem Jahr. Beide Treiber werden nicht so schnell verschwinden.

Die höheren Kosten kann Hochdorf nur verzögert weitergeben. «Teilweise sind wir an Verträge gebunden, die noch keine Preiserhöhungen zulassen», sagt Neo-CEO Ralph Siegl. Dadurch wird der Konzern in seiner operativen Entwicklung um ein Jahr zurückgeworfen. Eine schwarze Null beim Betriebsgewinn peile er für 2023 an, so Siegl. Die Ebit-Marge soll 2024 positiv werden.

Laufender Paradigmenwechsel

Hochdorf befindet sich mitten in einem Paradigmenwechsel: Das angestammte Geschäft mit Milchpulver für die Lebensmittelindustrie soll rasch an Bedeutung verlieren. In den Fokus rückt funktionale Spezialnahrung für bestimmte Zielgruppen, von Babys bis zu älteren Personen. Dazu gehören Trends wie Bio, pflanzliche Alternativen oder Ziegenmilch.