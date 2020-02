Hochdorf steht vor neuerlichem Umbruch

Hochdorf kommt nicht zur Ruhe. Der Verwaltungsrat (VR) soll anlässlich der Generalversammlung (GV) in zwei Monaten grösstenteils erneuert werden, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilt. Die grössten Aktionäre werden in die Pflicht genommen.

The large majority of the Board of Directors of HOCHDORF Holding Ltd will not be available for re-election at the next Annual General Meeting. This is a logical consequence of the extensive changes in the company’s shareholder structure. https://t.co/7lviKVJDMJ pic.twitter.com/kc4vBHF7xr

