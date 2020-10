Hochdorf verlängert Zahlungsfrist

Hochdorf kann das Kapitel mit Pharmalys einfach nicht abschliessen. Jetzt hat sie dem Gründer der ehemaligen Tochtergesellschaft, Amir Mechria, bei der Zahlung eine Fristverlängerung gewährt. Es ist naheliegend, dass Mechria derzeit schlicht nicht in der Lage ist, die letzte Tranche vollumfänglich zu zahlen. Dabei handelt es sich immerhin um gut ein Drittel des im Dezember 2019 vereinbarten Verkaufspreises. Mittel, die Hochdorf sicher gut brauchen könnte, auch wenn die finanzielle Situation derzeit nicht mehr derart schwierig ist wie noch vor Jahresfrist. Erfreulich ist, dass sich die Wogen zwischen der Unternehmensführung und Mechria zuletzt anscheinend haben glätten lassen. Dies ist wichtig, denn unabhängig von der ausstehenden Zahlung bleiben die Parteien verbunden: Ohne Pharmalys kann Hochdorf die erst kürzlich in Betrieb genommene teure Anlage in Sulgen nicht auslasten. Ausserdem ist Mechria mit einem Fünftel der Hochdorf-Titel heute der grösste Aktionär der Luzerner. Ein Anteil, der – ironischerweise – derzeit knapp 30 Mio. Fr. wert ist.