Hochdorf verzettelt sich

Thomas Eisenring will Hochdorf in eine erfolgreiche Zukunft führen. Doch der CEO verliert sich in Nebenschauplätzen. Für den Milchverarbeiter ist das nicht ungefährlich. Denn er befindet sich in der grössten Transformation seiner Geschichte. Das Unternehmen will weg vom niedrigmargigen Milchpulver für die Schokoladenindustrie und hin zur hochmargigen Babymilch. Dafür hat Eisenring im vergangenen Jahr die Vertriebsgesellschaft Pharmalys in Tunesien gekauft und verdreifacht mit dem Bau von Turm 9 in Sulgen beinahe die Produktionskapazität.

Eine Investition in Hochdorf ist also eine Wette auf das Gelingen dieses enormen Umbaus. Gemessen an der Entwicklung der Aktien gibt es vonseiten der Investoren bislang wenig Zweifel daran, dass die Neuausrichtung gelingt. Seit dem Jahr 2014 haben sich die Titel mehr als verdoppelt. Zweifel sind aber angebracht. Auch weil der CEO sich zusätzliche Probleme ins Haus holt.