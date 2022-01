Hoffen auf die Inflationsspitze

Die Inflation in den USA ist im Dezember erwartungsgemäss auf 7% im Vorjahresvergleich gestiegen. Das teilt das Statistikamt BLS am Mittwoch mit. Bereits im November legte die Teuerung mit 6,8% ein Tempo an den Tag, das zuletzt 1982 erreicht wurde.

Die Inflation wird abermals getrieben durch die Preise für Energie (+29,3%), wobei vor allem die Kosten für Heizöl (+41%) und Benzin (+49,6%) gestiegen sind. Auch Autos (+11,8%) und Gebrauchtwagen (+37,3%) sind teurer geworden. Verbraucher spüren zudem den Preisaufschlag bei Nahrungsmitteln (+6,3%).

Die Kosten für Unterkunft – die Mieten und Ausgaben für den Immobilienbesitz einschliessen – sind 4,1% gestiegen. Gerade die letzteren beiden machen 40% der Kerninflationsrate aus. Sie schliesst die Preise des Nahrungs- und des Energiesektors aus, da sie meist volatiler sind als andere Komponenten. Dennoch ist auch die Kerninflation auf 5,5% gestiegen und damit auf das Niveau von 1991. Erwartet wurden 5,4%. Im November war sie bei 4,9%.

Aktien reagieren

Der US-Aktienmarkt reagierte zu Handelsbeginn am Mittwoch freundlich. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Inflationszahlen mehr oder weniger so erwartet wurden. Dennoch hat der breite US-Aktienindex S&P 500 nach einem hervorragenden 2021, in dem er über ein Viertel an Wert zugelegt hat, seit Beginn des neuen Jahres rund 1,5% verloren. Der technologielastige Nasdaq Composite gab gar über 4% ab, während Anleger aus hochbewerteten Tech-Aktien herausrotierten.