Hoffen auf neue Höchst von deutschen Aktien

Mit Gerresheimer und Südzucker eröffnen zwei kleinere Werte aus dem MDax den Reigen der Quartalsberichte in Deutschland in dieser Woche. Mit BASF legt der erste Dax-Konzern dann nächste Woche die Zahlen für Juli bis September vor. Die Erwartungen an die Berichtssaison sind hoch – zu hoch? «Spannend dürfte werden, ob es im Rahmen der Berichte zum dritten Quartal Revisionen für die Gewinnschätzungen 2018 geben wird», erklärt Dennis Etzel, Manager des Value-Opportunity-Fonds. «Die Messlatte aus 2017 liegt weit oben – und mir scheinen die Schätzungen für 2018 in fast allen Branchen ziemlich ambitioniert.»

