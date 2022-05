Globale Lieferketten entspannen sich langsam

Von den Problemen der Lieferketten wird zwar überall gesprochen – doch die meisten Unternehmen zeigen sich wenig bereit, durch neue Investitionen diese offensiv anzugehen. Das ist zumindest der Eindruck der Analysten von Morgan Stanley.

Gemäss der Analysten sind 58% der von ihnen abgedeckten Unternehmen «überhaupt nicht empfänglich» oder «ziemlich unempfänglich» gegenüber der Idee, mehr zu investieren, um Lieferketten in grösserem Ausmass umzubauen. In Nordamerika zeigen gemäss der Analysten nur 4% der Unternehmen, in Europa 7% und in der Region Asien-Pazifik immerhin 21% eine starke Bereitschaft, solche Anpassungen vorzunehmen.