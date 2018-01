Aus unserer Sicht bieten die Schwellenländer auch nach der guten Performance von 2017 noch interessante Möglichkeiten. Viele Emerging Markets befinden sich heute in weitaus besserer Verfassung als vor einigen Jahren. Sie profitieren von Fortschritten, die wichtige Schwellenländer derzeit mit Reformen in Wirtschaft und Politik machen. Bei vielen traditionellen Schwächen dieser Staaten, wie hohen Leistungsbilanzdefiziten und niedrigen inflationsbereinigten Zinsen, sind die Verbesserungen unübersehbar.

Die wichtigsten Punkte Die Bewertungen an den Aktienmärkten der Schwellenländer können sich gegen­über denen in den Industrieländern, aber auch im langfristigen Vergleich sehen lassen, selbst wenn sie nicht so niedrig sind wie noch vor einem Jahr.



Die Renditen von Schwellenländeranleihen sind zwar gesunken, doch die Anlage­klasse wartet nach wie vor mit soliden Fundamentaldaten auf, und gemessen an der historischen Volatilität sind die Renditen attraktiv.



Zu den externen Risiken für die Emerging Markets zählen 2018 außer einem Kon­junktureinbruch in China und einem kriegerischen Konflikt auf der koreanischen Halbinsel das Ende der quantitativen Lockerung und ein möglicher Preisverfall bei Rohstoffen.



Aktives Management bedeutet, dass sich Aktienanleger in den Schwellenländern auf attraktive Wachstumsnischen konzentrieren können. Rentenanleger haben unter­dessen die Möglichkeit, in Länder zu gehen, die gar nicht zu ihrer Benchmark gehören.

Nach der starken Performance des Jahres 2017 sind die Bewertungen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen nicht mehr so verlockend wie vor einem Jahr. Langfristig gesehen und auch verglichen mit den meisten Industrieländern sind sie aber nach wie vor attraktiv. Ein wichtiger Punkt ist, dass sich der Beitrag der Schwellenländer zur Weltwirtschaft und zum globalen Wachstum in den Bewertungen nicht angemessen widerspiegelt. Wir würden eine Schieflage bei den Kursen, ausgelöst durch Ereignisse in den Industrieländern, deshalb als Gelegenheit nutzen, um unser Engagement in Schwellenländeranleihen auf ermässigtem Niveau auszubauen.

Schwellenländer haben beim Wachstum die Nase vorn

Die Emerging Markets haben 2017 insgesamt ein höheres Wirtschaftswachstum erzielt als die Industrieländer. Diese Entwicklung sollte 2018 andauern, da sich auch die wirt­schaftlichen Aussichten von Staaten wie Brasilien, Russland und Indien verbes­sern. Der Vorsprung der Schwellen- gegenüber den Industrieländern dürfte dadurch noch grösser werden.

Abbildung 1: Aktienbewertungen in den Schwellenländern weiterhin attraktiv Kurs-Gewinn-Verhältnisse in den Emerging Markets verglichen mit den Industrieländern. Stand 31.10.2017. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen und ist in keinerlei Weise haftbar in Bezug auf hierin angeführte MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes oder bestimmte Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt. Quellen: MSCI und FactSet.

Dieses günstige wirtschaftliche Umfeld sollte einen weiteren Anstieg der Unternehmensgewinne nach der deut­lichen Erholung des Jahres 2017 ermöglichen. Zudem bemühen sich viele Unternehmen um eine bessere Kostenkontrolle und eine Ausweitung ihrer Gewinnmargen. Bei den Margen besteht durchaus Spielraum für Verbesserungen, denn in den meisten Schwellenländern liegen sie weiterhin unter dem langfristigen Durch­schnitt. Überdies trägt mehr Disziplin bei den Investitionen zu einer deutlichen Erholung der Cashflows bei, was Dividendenanhebungen ermöglichen sollte.

Die Aktienbewertungen in den Emerging Markets, gemessen anhand der Kurs-Gewinn-Verhältnisse, sind immer noch günstig, sowohl verglichen mit den Industrieländern als auch im langfristigen Rückblick – selbst wenn sie nicht mehr durchweg so niedrig sind wie vor einem Jahr (Abbildung 1).

Schwellenländer in Asien gehen bei Reformen voran

Die Schwellenländer in Südostasien sind Spitzenreiter bei der Umsetzung von Reformen und der Behebung fun-damentaler Ungleichgewichte, die sie in den Finanzkrisen der Vergangenheit besonders anfällig gemacht hatten. Beachtliche Fortschritte bei der Verwirklichung notwendiger Reformen können vor allem Indien und Indonesien vorweisen. Die Kapitalzuflüsse in diese Staaten erreichten 2017 ein unerwartet hohes Niveau, während die Infla¬tion eingedämmt blieb. Dies wirkte sich positiv auf die Leistungsbilanzen aus und hob auch den Durchschnittswert für die Gruppe der Schwellenländer, was diesen zu einem nachhaltigeren Wachstum verhelfen sollte (Abbildung 2).

Die Spannungen mit Nordkorea stellen weiterhin ein Risiko dar, doch das stabile Wachstum in China wirkt als entscheidender Faktor, der auch den übrigen Schwellenländern zugutekommt. Dies gilt besonders für die asiatischen Volkswirtschaften, die fest in die chinesischen Lieferketten eingebunden sind. Während China das Problem der Überkapazitäten in mehreren Industriezweigen anpackt, echte Reformen seiner Staatsbetriebe in Angriff nimmt, das Thema Lebensqualität in den Fokus rückt und sich um den Abbau der hohen Schulden be-müht, könnte das Wachstum seiner Wirtschaft zwar an Schwung verlieren, doch ein scharfer Einbruch droht nicht. Auch die Ängste vor potenzieller Instabilität im chinesischen Finanzsektor, bedingt durch wachsende Schulden-stände, sind in den Hintergrund getreten.

Abbildung 2: Verbesserte Leistungsbilanzen der Schwellenländer Durch die Überschüsse asiatischer Schwellenländer haben sich die Leistungsbilanzen der Emerging Markets insgesamt verbessert (Stand 30.6.2017). *Rollender Durchschnitt der jeweils letzten vier Quartale. Quellen: Nationale Notenbanken und Haver Analytics.

Politischer Wandel in Lateinamerika

Auf kurze bis mittlere Sicht dürfte die Volatilität in einigen lateinamerikanischen Ländern andauern, doch wir sehen in der Region auch nach den Zuwächsen des vergangenen Jahres noch interessante langfristige Chancen für Aktienanleger. Viele dieser Staaten profitieren vom Trend zur Abkehr von populistischen Politikern, die in den vergangenen Jahren eine beherrschende Rolle in der Region gespielt haben und nun von Verfechtern einer wirt-schafts- und anlegerfreundlicheren Politik abgelöst werden. Ein Beispiel ist Argentiniens Präsident Mauricio Macri, der 2015 ins Amt gewählt wurde und seitdem bedeutende Fortschritte bei wichtigen Reformen erzielt hat. Seine Chancen, 2019 wiedergewählt zu werden, stehen anscheinend gut.

Zurückhaltend beurteilen wir dagegen weiterhin Mexiko, wo wir zwei Hauptrisiken sehen: die mögliche Neuaus-hand¬lung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA auf Druck der USA und einen möglichen Wahlsieg des linksgerichteten Kandidaten Andrés Manuel López Obrador bei den Präsidentschaftswahlen im Juli 2018. In Brasilien haben anhaltende Korruptionsskandale den Reformen den Wind aus den Segeln genommen. Die Hoffnung, die Regierung von Michel Temer werde am Ende doch noch wichtige Strukturreformen zustande bringen, hat indessen zu einer imposanten Rally beigetragen. Wie es scheint, beginnt sich die brasilianische Wirtschaft von der schwersten Rezession seit hundert Jahren zu erholen.

Mangelnder Reformwille in Europäischen Schwellenländer

Die europäischen Schwellenländer hinken den anderen Regionen in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit hinterher, wichtige Reformen umzusetzen. Weit abgeschlagen sind insbesondere Russland und die Türkei. Russland ver-zeichnete 2017 allerdings ein beeindruckendes, von der Inlandsnachfrage getragenes Wachstum. Die russische Notenbank hat angesichts einer moderaten Inflation noch Spielraum für Zinssenkungen, mit denen sie die Kon-junktur stützen könnte. Das käme auch den Anleihe- und Aktienmärkten zugute.

Die Grössten Risiken drohen den Schwellenländer von aussen

Anders als früher, als meist interne politische oder wirtschaftliche Probleme die Auslöser waren, die in den Emerging Markets die Kurse ins Rutschen brachten, sind die Hauptrisiken für diese Länder heute überwiegend externer Natur. Eine unerwartet drastische Straffung der Geldpolitik in den Industriestaaten würde wahrscheinlich zu einiger Volatilität führen. Unseres Erachtens haben die Schwellenländer jedoch recht gute Voraussetzungen – hauptsächlich in Form soliderer Leistungsbilanzen und geordneterer Staatsfinanzen –, um in einem Umfeld schritt-weise steigender Zinsen ihre Stabilität zu behaupten. Zudem sind die inflationsbereinigten Zinsen in einigen dieser Staaten immer noch hoch, sodass die Notenbanken Spielräume haben, um die Zinsen nötigenfalls zu senken.

Ein erneuter Einbruch der Rohstoffpreise könnte einen gewissen Verkaufsdruck erzeugen, wobei innerhalb der Gruppe der Schwellenländer heute ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Rohstoffimporteuren und -expor-teuren besteht als in der Vergangenheit. Die Ängste vor einem scharfen Abschwung in China haben sich gelegt. Wir beobachten den Umbau der chinesischen Wirtschaft zu einem auf den Inlandskonsum gestützten Modell dennoch sehr genau – unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verfassung des Finanzsystems.

Auf rigorose Fundamentalanalysen kommt es an

Nach unserer Einschätzung werden sich die Aktienmärkte der Schwellenländer künftig weniger homogen ent-wickeln als in einer Phase, in der die Rohstoffpreise stiegen, die weltweiten Handelsströme anschwollen und Chinas Wirtschaft Jahr für Jahr Wachstumsraten von über 10% verzeichnete. Daraus folgt, dass die gründliche Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen 2018 bedeutsamer sein wird als je zuvor. Proaktives Handeln wird gefragt sein, um die attraktivsten Chancen an diesen äusserst vielfältigen Märkten aufzuspüren und zu nutzen.

Eine Korrektur, ausgelöst durch externe Faktoren, könnte eine Kaufgelegenheit sein

Wir würden eine Korrektur bei Schwellenländeranleihen auf Grund externer Ereignisse – wie einer weiteren Eskalation der Spannungen mit Nordkorea, politischer Instabilität in den Industrieländern oder einer protektio-nistischen Handelspolitik der USA – als mögliche Gelegenheit nutzen, um unsere bevorzugten Positionen auszubauen. Favorisiert werden von uns (Stand Ende 2017) Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern gegenüber in US-Dollar denominierten Anleihen, da einige wichtige Schwellenländer-Währungen offenbar im Begriff sind, gegenüber dem Dollar aufzuwerten.

Aktive suche nach Chancen in «Frontier Markets»

Interessante Gelegenheiten sehen wir auch bei Anleihen aus so genannten «Frontier Markets». An diesen Märkten haben länderspezifische Faktoren oft mehr Gewicht als in etablierteren Schwellenländern. So bieten etwa Lokalwährungsanleihen aus Sri Lanka gegenwärtig inflationsbereinigte Renditen, die zu den höchsten der Welt zählen. Dies und die verbesserte haushaltspolitische Lage in dem Land sowie eine Finanzierungsverein¬barung mit dem Internationalen Währungsfonds machen die Papiere für uns interessant.

Argentinien erscheint uns weiterhin attraktiv, und wir haben die Übergewichtung argentinischer Aktien und Anleihen verstärkt, nachdem die Reformagenda von Präsident Macri bei den jüngsten Zwischenwahlen solide Unterstützung erhalten hat. Die Möglichkeit, in Ländern wie den «Frontier Markets» zu investieren, die in den Standardindizes für Schwellenländer nicht enthalten sind, ist aus unserer Sicht ein wichtiger Vorteil des aktiven Portfoliomanagements. Daneben erlaubt ein aktives Management von Schwellenländeranleihen auch die Übergewichtung von Ländern wie Brasilien, die ihre Geldpolitik lockern, und den Aufbau von Allokationen auf der Basis fundamentaler Gegeben-heiten statt der Höhe der ausstehenden Schulden eines Emittenten. Bei Aktien setzen wir gezielt auf gut geführte Unternehmen, die das Potenzial haben, Chancen zu nutzen, um passive Benchmarks zu übertreffen.