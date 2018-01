US-Aktien: Kann die Hausse 2018 weitergehen?

Die Aktienhausse in den USA, die nach der globalen Finanzkrise ihren Anfang nahm, hat die Erwartungen vieler Anleger mit Sicherheit übertroffen. Unseres Erachtens geniessen die Aktienkurse immer noch fundamentale Unterstützung, sodass weitere Kurssteigerungen nicht ausgeschlossen sind. Anleger sollten jedoch ihre Erwartungen zügeln, da geringere Renditen und eine Zunahme der Volatilität möglich sind.

Die wichtigsten Punkte Anleger sollten angesichts von Rekordgewinnmargen und relativ hohen Bewertun­gen keine übermäßigen Erwartungen an die alternde Hausse knüpfen.



Dessen ungeachtet könnten ein anhaltender Aufschwung, steigende Gewinne und solide finanzielle Verhältnisse von Konsumenten und Unternehmen den Kursen weiter Auftrieb verleihen.



Auch nach der Outperformance der Technologie- und Gesundheitswerte erscheinen die relativen Bewertungen in diesen Bereichen immer noch angemessen, und die Gewinnvorhersagen vermitteln nach wie vor ein sehr positives Bild.



Trotz verschiedener Risiken beurteilen wir die Aussichten für Large- ebenso wie Small-Caps an der US-Börse weiterhin optimistisch.

Aktuellen Umfragen der University of Michigan zufolge erwarten die amerikanischen Verbraucher neue Rekordstände an den Aktienmärkten, sodass kein grosser Spielraum für Enttäuschungen bleibt. In der Tat gibt es gute Gründe für Optimismus. Das allge­meine wirtschaftliche Umfeld ist weiterhin freundlich und das globale Wachstum nimmt Fahrt auf. In den USA war der Konjunkturverlauf schleppend, doch ein moderater Aufschwung könnte den aktuellen Konjunkturzyklus verlängern. Die Finanzen von Verbrauchern und Unternehmen befinden sich grundsätzlich in guter Verfassung, ebenso wie der Häusermarkt. Die Inflation ist einstweilen weiterhin zahm, und die Investitionstätigkeit der Unternehmen wird lebhafter.

Aussichten für die Unternehmensgewinne

Die Unternehmensgewinne haben sich 2017 erholt, und die Konsensprognosen der Analysten gehen aktuell davon aus, dass sie in den nächsten Jahren in vielen Berei-chen weiter steigen werden, besonders im Technologie- und Gesundheitssektor.

Abbildung 1: Für 2018–2019 wird eine Gewinnerholung erwartet Entwicklung des Gewinns je Aktie im S&P 500 Index, 2003–2019e, Stand 31.10.2017 Schätzung von Institutional Brokers’ Estimate System (IBES). Quellen: FactSet und Standard & Poor’s.

Allerdings könnte es für die Unternehmen angesichts der relativ hohen Gewinnprognosen schwierig sein, mit positiven Überraschungen zu punkten. Auf der anderen Seite ist das Risiko höher, dass Gewinnziele verfehlt werden.

Die Ergebnisse der Unternehmen könnten durch sinkende Gewinnmargen unter Druck geraten, wenn die Zinsen steigen und das Lohnwachstum Fahrt aufnimmt (falls sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschärft). Die rigorosen Kosteneinsparungen der letzten Jahre lassen den Unternehmen möglicherweise wenig Raum, ihre Gewinnmargen zu behaupten, falls Preiswettbewerb und/oder Lohndruck zunehmen. Ein weiterer Dollaranstieg könnte die Gewinne multinationaler Unternehmen mit Sitz in den USA unterminieren, da ihre im Ausland erwirt­schafteten Erlöse nach Umrechnung in Dollar schrumpfen würden.

Die Gewinnmargen bewegen sich bereits in der Nähe von Rekordständen – so trug ihr Anstieg im laufenden Konjunkturzyklus bisher mehr zum Ertragswachstum der Unternehmen bei als die Umsatzentwicklung. Höhere Umsätze wären deshalb erforderlich, um einen Rückgang der Margen wettzumachen, das Ertragswachstum zu stärken und die Kurs-Gewinn-Verhältnisse zu stützen.

Viele Anleger sind der Ansicht, dass eine spürbare Senkung der Unternehmenssteuern zu deutlich höheren Nach­steuergewinnen führen kann, und dem ist natürlich beizupflichten. Niedrigere Steuern sollten besonders den kleineren Firmen zugutekommen, die in der Regel eine höhere Abgabenlast tragen müssen und stärker auf den Inlandsmarkt ausgerichtet sind als grössere Firmen, sowie Unternehmen, die den grössten Teil ihrer Erlöse in den USA erzielen.

Geldpolitik

Die Börsen gehen davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) die kurzfristigen Zinsen 2018 weiter anheben wird. Wir glauben allerdings, dass sie dabei so behutsam vorgehen wird, dass den Aktienmärkten keine grosse Gefahr droht – solange die Wirtschaft weiter in moderatem Tempo wächst.

In der Vergangenheit gingen Zinserhöhungen meist mit steigenden Aktienkursen einher, wenn die Rendite 10-jähriger Treasurys die Marke von 5% nicht überstieg. Wichtig ist, dass steigende Zinsen eine wirtschaftliche Belebung signalisieren, die aus unserer Sicht positiv für Bewertungen und Gewinne sein sollte. Falls die Fed jedoch über das Ziel hinausschiesst oder es versäumt, ihre Absichten wie bisher klar zu kommunizieren, könnten plötzliche starke Schwankungen an den Märkten die Folge sein. Die Anleger scheinen momentan geringere kumu-lative Zinserhöhungen zu antizipieren als die Fed. Darin spiegelt sich die Erwartung der meisten Marktteil¬nehmer Marktteil¬nehmer wider, dass die Inflation geringer und das langfristige Wachstum bescheidener sein wird als von der Noten¬bank prognostiziert.

Niedrigere Steuern könnten kleinere Unternehmen entlasten, doch höhere Zinsen wären für sie eine klare Bürde, da diese Firmen im laufenden Zyklus allgemein mehr Schulden aufgenommen haben als grössere Unternehmen. Ungeachtet der stärkeren Fremdfinanzierung stehen die Unternehmen finanziell immer noch gut da und verfügen im Durchschnitt über gut gefüllte Kassen. Mit ihren liquiden Mitteln könnten sie die Investitionen ausweiten, Fusio-nen und Übernahmen finanzieren und mehr Kapital an die Aktionäre zurückfließen lassen.

Branchen im Überblick

Wann sich Anleger von risikoträchtigen Bereichen abwenden, weiss man selten im Voraus, und naturgemäss ist eine solche Abkehr schwer zu prognostizieren. Allerdings sind erhöhte Aktienbewertungen nach unserer Auffas-sung ein Grund, eine vorsichtigere Haltung einzunehmen. In vielen Bereichen des Markts sind die Bewertungen ge¬messen an ihrem langfristigen Durchschnitt ausgereizt. Das gilt besonders für Finanz-, Basiskonsum- und Versorgertitel. Technologie- und Gesundheitswerte übertrafen zwar in den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 den breiten Markt, doch ihre relativen Bewertungen lagen weiter unter dem langfristigen Durchschnitt. In beiden Bereichen sind die fundamentalen Rahmenbedingungen günstig und die Vorhersagen für das Ertragswachstum bis 2018 robust (Stand Oktober 2017).

Die relativen Bewertungen von Small-Caps im Vergleich zu Large-Caps haben sich 2017 nach einer Phase der Underperformance wieder dem langfristigen Durchschnitt genähert. Einige Kennzahlen, wie die Free-Cashflow-Rendite, signalisieren ein freundlicheres Umfeld für die kleineren Werte. Ähnlich sind die relativen Bewertungen von Titeln in Wachstumsbranchen nach wie vor günstiger als die von konjunkturempfindlicheren Value-Aktien. Dieser Unterschied ist allerdings nach einer Phase der Outperformance der Wachstumswerte, angeführt von einer kleinen Gruppe von Technologie- und Konsumwerten, etwas in den Hintergrund getreten.

Aufspüren von Gelegenheiten

Wir glauben, dass wir mit unserem auf Fundamentalanalysen basierenden Bottom-Up-Ansatz und unserem langfristigen Anlagehorizont auch 2018 interessante Gelegenheiten aufspüren können, trotz der bereits relativ hohen Bewertungen. Im Fokus stehen für uns momentan Branchen, in denen sich bedeutende Veränderungen abspielen, und Unternehmen, deren Aktienkurse nicht den inneren Wert widerspiegeln.

Einige Technologiekonzerne sollten in der Lage sein, selbst in einem etwas schwächeren Konjunktur-umfeld ein ordentliches Wachstum zu erzielen, indem sie ihre beherrschende Stellung auf innovativen Feldern wie künstliche Intelligenz und Cloud Computing zur Geltung bringen.

Der Gesundheitssektor erholte sich 2017 unter dem Eindruck günstigerer regulatorischer Bedingungen. Zum Teil war die positive Entwicklung einem anscheinend besser durchdachten, nutzenorientierten Ansatz bei der Senkung der Arzneimittelpreise zu verdanken, aber auch weniger strikte Prozesse der US-Gesundheitsbehörde FDA bei der Neuzulassung von Medikamenten spielten eine Rolle. Biotech-Unter-nehmen mit gut gefüllten Arzneimittel-Pipelines sollten zu den Nutzniessern gehören.

Finanzwerte dürften von höheren Zinsen und grösseren Spielräumen zur Kapitalrückzahlung an die Aktio-näre in Form von Aktienrückkäufen und Dividendenerhöhungen profitieren.

Risiken

Neben den weitgehend ausgereizten Aktienbewertungen sehen wir folgende potenziellen Risiken für 2018: stärker als erwarteter Anstieg der Zinsen, geopolitische Krisen, sinkende Gewinnmargen (begleitet von einem schwachen Umsatzwachstum) sowie ein mögliches Scheitern der Trump-Regierung bei dem Bemühen, wachs¬tumsfreundliche Vorhaben in Washington durchzusetzen. Protektionismus in der Handelspolitik und die anhal¬tende Ungewissheit beim Thema Gesundheitsreform sind weitere Risiken. Auf der anderen Seite sind die Bedingungen, die in der Vergangenheit typischerweise zu Beginn einer Baisse anzutreffen waren – wie eine unmittelbar drohende Rezession, ein sinkendes Verbrauchervertrauen und ein scharfer Anstieg der Kreditkosten –, aktuell nicht gegeben. In Anbetracht der derzeitigen Ungewissheit und der potenziell grösseren Volatilität inmitten von (möglicherweise) exzessivem Optimismus ist Anlegern zu raten, sich auf realistischere Erwartungen zu beschränken.

Fazit

Wie immer empfehlen wir Anlegern einen langfristigen Zeithorizont und die Konzentration auf Unternehmen mit nachhaltiger Ertragskraft, steigendem freien Cashflow und angemessener Bewertung. Die Bevorzugung von Qua-lität und eine gute Diversifikation können beim Risikomanagement hilfreich sein. Wir halten es zwar für wich¬tig auf Unternehmen zu setzen, die von möglichen politischen Veränderungen profitieren können, doch sollten diese Firmen auch aus anderen Gründen erfolgreich sein können. Wir denken dabei zum Beispiel an Titel, die gemes¬sen an ihrem inneren Wert fehlbewertet erscheinen, die in Wachstumsbranchen operieren oder die gerade dabei sind, ihren Marktanteil im jeweiligen Bereich zu vergrössern.

Alles in allem beurteilen wir die Aussichten für Large- ebenso wie für Small-Caps an der US-Börse weiterhin opti-mistisch, raten allerdings wegen der bereits recht hohen Bewertungen und der Rekordgewinnmargen der Unter-nehmen zu Vorsicht. Falls einige der Risiken, die sich am Horizont abzeichnen, reale Gestalt annehmen, könnte es für die schon so lange währende Hausse schwer werden, das Momentum zu behaupten. Allerdings sterben Haussen nicht an Altersschwäche, und falls das Wachstum von Wirtschaft und Unternehmensgewinnen 2018 andauert, würden uns weitere Kurssteigerungen an den Aktienmärkten nicht überraschen.