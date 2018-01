Hohe Bewertungen mahnen zu Vorsicht

Die immer breitere Erholung der Weltwirtschaft sollte risikoträchtigen Wertpapieren 2018 weiter Auftrieb geben. Allerdings bieten die relativ hohen Aktienbewertungen und die schmalen Spreads von Unternehmensanleihen an vielen wichtigen Märkten aus unserer Sicht nur relativ wenig Unterstützung im Falle unerwarteter Marktereignisse. Vor diesem Hintergrund können Anleihen in einem Portfolio als Ausgleichsfaktor wirken, wenn es an den Aktienmärkten zu Phasen erhöhter Schwankungen kommt.

Die wichtigsten Punkte Das an Breite gewinnende globale Wachstum sollte sich 2018 positiv auf die Unter-nehmensgewinne auswirken. Wir haben unser Aktienengagement allerdings wegen der hohen Bewertungen zurückgefahren.



Auch Anleihen wirken nicht billig. Sie können jedoch eine wichtige Rolle als Diversifi-katoren spielen, falls geopolitische Ereignisse für Gegenwind sorgen oder Konjunk-tur¬daten enttäuschen.



In den Industrieländern werfen Staatsanleihen nur geringe Renditen ab. US-Anleihen mit Investment-Grade-Status (IG) erscheinen ebenso wie Hochzinsanleihen von US-Unternehmen im langfristigen Vergleich teuer.



Die meisten Schwellenländer haben heute solidere Staatsfinanzen als vor dem „Taper Tantrum“ von 2013 (damals sprach der ehemalige US-Notenbankchef Ben Bernanke erstmals über die Möglichkeit eines Auslaufens der quantitativen Locke¬rung). Allerdings sind Schwellenländeranleihen mittlerweile nicht mehr so attraktiv bewertet.

Angesichts der vergleichsweise hohen Bewertungen dürften die Aktienrenditen im kommenden Jahr vor allem davon bestimmt werden, wie sich die Unternehmens­gewinne entwickeln. Sollte das weltweite Wirtschafts- und Gewinnwachstum die momentanen Erwartungen übertreffen, können Anleger in den Industrie- wie auch in den Schwellenländern sicher mit positiven Ergebnissen rechnen. Für Unterstützung könnte sorgen, dass weitreichende Steuersenkungen in den USA den Unternehmen zusätzliche Gewinnsteigerungen bescheren dürften. Ein anderer positiver Faktor ist die Möglichkeit, dass das Wachstum in Europa und Japan künftig stärker auf einer nach­haltigen wirtschaftlichen Erholung als auf einer stimulativen Geldpolitik basiert. Risiken liegen in einer möglichen Zunahme von geopolitischen Spannungen oder Handelspro­blemen, aber auch in Fehlentscheidungen von Notenbanken – Zinsen und Inflation sind anscheinend im Begriff, ihr momentan niedriges Niveau zu verlassen.

Unsere relative Präferenz für Anleihen bedeutet nicht, dass wir die Aussichten für die internationalen Anleihemärkte rosig einschätzen. Wir gehen davon aus, dass niedrige Renditen, schmale Spreads und eine weniger expansive Geldpolitik der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) keiner der verschiedenen Anleihekategorien viel Luft nach oben lassen. In Anbetracht der derzeitigen Aktienbewertungen konzentrieren wir uns jedoch auf die Rolle, die Anleihen in der Vergangenheit als volatilitätsdämpfender Faktor in Portfolios gespielt haben.

Unsere Multi-Asset-Portfolios sind so konzipiert dass sie von einer breiten Diversifikation über Anlageklassen und Sub-Anlageklassen hinweg profitieren können. Normalerweise werden bestimmte Segmente des Markts, die wir auf Sicht von 6-18 Monaten für vergleichsweise attraktiv oder unattraktiv halten, über- beziehungsweise unterge­wichtet. Dabei berücksichtigen wir verschiedene Faktoren wie die Bewertungen, wirtschaftliche Entwicklungen und Trends bei den Unternehmensgewinnen.

Abbildung 1: Die Aktienbewertungen liegen an den meisten wichtigen Märkten über dem langfristigen Durchschnitt Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Basis der Gewinnschätzungen für die nächsten 12 Monate, Dezember 2001 bis Oktober 2017 Die Abbildung dient nur zu Illustrationszwecken und gibt nicht die Performance eines bestimmten Wertpapiers wieder. MSCI gibt keine ausdrücklichen oder konkludenten Gewährleistungen oder Zusicherungen und ist in keinerlei Weise haftbar in Bezug auf hierin angeführte MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Der vorliegende Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt. Quellen: FactSet und T. Rowe Price.

Aktien Weltweit

Unter den Aktienmärkten der Industrieländer sind Europa und Japan aus unserer Sicht attraktiver als die USA. Zu dieser Einschätzung veranlassen uns vorteilhaftere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, gesunkene politische Risiken und die Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne. Auch die Bewertungen sind in Europa etwas gün­sti­ger als in den USA (Abbildung 1).

Der jüngste Aufwärtstrend bei den Unternehmensgewinnen in Europa scheint nachhaltig zu sein. In der Regel profitieren europäische Unternehmen vom globalen Handel, mit entsprechend positiven Auswirkungen auf ihre Margen und Gewinne. Für Banken und andere Finanzunternehmen in den Peripheriestaaten der Eurozone wird das Umfeld freundlicher.

Japan weist unter den grossen Industrieländern die attraktivsten Bewertungen auf. Weitere Pluspunkte sind eine expansive Geldpolitik und die wichtige Rolle des Landes im globalen Handel. Obendrein verbessern sich die Qualität der Unternehmensführung (Corporate Governance) und die Berücksichtigung der Aktionärsinteressen, wenn auch nicht gerade rasant.

In den USA weist der Trend bei den Unternehmensgewinnen nach oben, allerdings liegen die Erwartungen auf so hohem Niveau, dass wenig Spielraum für positive Überraschungen bleibt. Die Bewertungen sind höher als § im langfristigen Durchschnitt. Ein schwächerer US-Dollar ist für multinationale Unternehmen mit Sitz in den USA von Vorteil, könnte sich jedoch in Zukunft als weniger segensreich erweisen.

Unsere Einschätzung zu Schwellenländeraktien hat sich leicht verändert. Das Ertragswachstum entwickelt sich in diesen Staaten positiv, und die kurzfristige Gefahr einer protektionistischeren Handelspolitik ist gesunken. Die Aktienbewertungen liegen in den Emerging Markets zwar etwas über dem langfristigen Durchschnitt, sind jedoch niedriger als in den Industriestaaten. Ein Risiko ist indessen die Möglichkeit eines erneuten Preisrückgangs bei Energie- und anderen Rohstoffen.

Wachstum und «Value»

An der US-Börse haben die Bewertungen von Wachstumsaktien nach der guten Performance von 2017 an Attraktivität verloren. Sie entsprechen jetzt eher dem historischen Durchschnitt relativ zu Value-Titeln. Die Aus­sicht auf Steuersenkungen und Deregulierung könnte positiv für konjunkturabhängige Value-Sektoren und insbesondere Finanzwerte sein. Wir gehen davon aus, dass grosse Technologie- und Nicht-Basiskonsumwerte, die den Markt 2017 angeführt haben, weiter von guten langfristigen Wachstumschancen profitieren werden. Unsere Allokation in Wachstumsaktien haben wir aber dennoch verringert – Grund dafür ist das Konzentrations­risiko in diesem Segment mit seinem engen Spitzenfeld.

Ausserhalb der USA haben wir die Übergewichtung von Value- gegenüber Wachstumswerten verstärkt. Dazu veranlasst sahen wir uns insbesondere wegen der Bewertungen, der Aussicht auf nachhaltiges Wachstum und der Möglichkeit, dass höhere Zinsen bestimmten zyklischen Sektoren wie etwa den europäischen Banken zugutekommen werden. In vielen Wachstumsbranchen ausserhalb der USA, unter anderem im Basiskonsumsektor, liegen die Bewertungen über dem langfristigen Durchschnitt.

Standard – und Nebenwerte

Nach einer Phase der Underperformance der Nebenwerte im Jahr 2017 nähern sich die Bewertungen verglichen mit US-Standardwerten inzwischen wieder dem langfristigen Durchschnitt, wenngleich sie absolut gesehen immer noch relativ hoch sind. Eine Senkung der Unternehmenssteuern und ein kräftigeres Wachstum der US-Wirtschaft sind potenzielle Katalysatoren, von denen die kleineren Unternehmen wegen ihrer höheren Steuerlast und der stärkeren Ausrichtung auf die Inlandsnachfrage überproportional profitieren könnten. Ein möglicher Dollaranstieg wäre vor allem für grosse multinationale US-Konzerne ein Problem. Denkbar ist eine Underperformance der Neben­werte allerdings, falls die zurzeit sehr geringe Volatilität zunimmt.

In Kontinentaleuropa und Japan erscheinen Nebenwerte attraktiver als in den USA. Sie sind dort stärker auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet, die sich in beiden Regionen noch in einem früheren Stadium der Erholung befin­det. Ein weiterer Vorteil ist die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken.

Immobilienaktien

Immobilienaktien sind in der Vergangenheit meist besser gelaufen als der breite Markt, wenn die Inflation hoch war oder gerade stieg (besonders, wenn der Anstieg unerwartet kam). Infolgedessen dient der Sektor in unseren Portfolios zur Absicherung gegen die Inflation. Wir bleiben in Immobilienaktien untergewichtet, da ein Anstieg der Inflation vom aktuell niedrigen Niveau aus zwar möglich erscheint, wir jedoch für 2018 nicht von einer deutlich beschleunigten Teuerung ausgehen.

Im Rohstoffsektor üben wir weiter Zurückhaltung, da die Energiepreise weltweit nach wie vor unter Druck stehen – Gründe dafür sind die anhaltende Steigerung der Fördermengen und sinkende Kosten der amerikanischen Schieferölproduzenten. Ähnlich erwarten wir eine eher schwache Nachfrageentwicklung bei Industriemetallen. Hier liegt der Grund im Umbau der chinesischen Wirtschaft. Statt auf die Produktion von einfachen Industrie­erzeugnissen konzentrieren sich Wachstum und Investitionen in China zunehmend auf konsumorientierte Bereiche und Dienstleistungsbranchen. Theoretisch können Immobilienaktien 2018 von einem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren, doch der US-Immobiliensektor scheint sich bereits in einer späten Konjunkturphase zu befinden – die Fundamentaldaten verschlechtern sich, und die Aussicht auf steigende Zinsen ist auch nicht hilfreich.

Abbildung 2: Die Spreads haben sich verengt und sind mittlerweile so schmal wie zuletzt vor der globalen Finanzkrise Option-Adjusted Spreads gegenüber US-Treasurys, bis 31. Oktober 2017 IG-Unternehmensanleihen USA = Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade Index; Hochzinsanleihen global = BofA Merrill Lynch Global High Yield Index; EM-IG-Staatsanleihen = JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Investment Grade. Quellen: Bloomberg Barclays, BofA Merrill Lynch und JP Morgan.

In den Industrieländern bevorzugen wir zurzeit Investment-Grade-Anleihen aus den USA gegenüber solchen aus anderen Regionen. Für amerikanische IG-Papiere sprechen attraktivere Bewertungen, eine kürzere Duration und dass der US-Dollar nach der relativen Schwäche des Jahres 2017 wieder steigen könnte, was die Renditen von Anleihen in anderen Währungen schmälern würde.

Die Renditen von US-Treasurys sind attraktiver als die von Staatsanleihen aus anderen Industrieländern, und wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen in moderatem Tempo anheben wird.

In der Eurozone könnten die Anleihekurse 2018 unter Druck geraten, wenn die EZB ihr Anleihekaufprogramm schrittweise zurückfährt. Der Euro wird möglicherweise kurzfristig Gegenwind verspüren, da der Zinsanstieg in den USA den Dollar stärkt, doch auf mittlere Sicht sprechen die Fundamentaldaten unseres Erachtens für die europäische Währung.

In Japan drücken ein schwaches Lohnwachstum, eine geringe Inflation und demografische Probleme auf die Renditen von Anleihen mit langen Laufzeiten. Da die Renditekurve von der Bank of Japan stabilisiert wird, dürf-ten Kursbewegungen des Yen vom Verhalten anderer wichtiger internationaler Notenbanken sowie von den Aus-wirkungen einer möglichen „Flucht in Sicherheit“ beeinflusst werden.

Hochzinsanleihen und Bankkredite

High-Yield-Unternehmensanleihen erscheinen weniger attraktiv als US-Anleihen mit Investment-Grade-Status. Die Bewertungen sind im langfristigen Vergleich hoch, nachdem der Sektor eine sehr gute Performance gezeigt hat. Trotz des freundlichen wirtschaftlichen Umfelds und der niedrigen Ausfallquoten sehen wir beim derzeitigen Niveau der Renditen nur geringe Chancen auf weitere Zuwächse.

Ein erneuter Rückgang der Energiepreise stellt ein potenzielles Risiko für Hochzinsanleihen dar, weil der Ener-giesektor im High-Yield-Universum stärker vertreten ist als im IG-Segment. Hinzu kommt, dass die Anleihe-Covenants (vom Emittenten gegebene Versprechen), die Anleger schützen sollen, bei Neuemissionen neuer¬dings meist schwächer formuliert sind. Die aktuellen Renditen bieten nur einen begrenzten „Puffer“ gegen Kapi-talverluste, sollte sich das Umfeld an den Kreditmärkten eintrüben.

Schwellenländeranleihen

In der Frage der Attraktivität von Schwellenländeranleihen im Vergleich zu US-Anleihen mit Investmentqualität sind wir neutral, da die Bewertungen in vielen Emerging Markets nach der guten Performance des Jahres 2017 inzwischen weniger verlockend sind.

Besonders niedrig erscheinen die Renditen von Staatsanleihen aus Schwellenländern, die in US-Dollar denomi-niert sind. Diese Papiere könnten zudem unter Druck geraten, wenn wichtige internationale Notenbanken einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs einschlagen. Auch die Renditen von Lokalwährungsanleihen aus Schwel-lenländern sind seit der Rally von 2017 weniger interessant. Aus unserer Sicht bieten sich für aktive Fonds jedoch Möglichkeiten, eine Mehrrendite zu erzielen und Alpha zu generieren, da manche Währungen immer noch billig sind und einige EM-Notenbanken in einem von geringer Inflation geprägten Umfeld die Zinsen weiter senken.