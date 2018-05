Hohe Schweizer Arbeitskosten

Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht: In nur wenigen OECD-Ländern bleibt den Arbeitnehmern prozentual mehr vom Lohn übrig als in der Schweiz. Die neue Studie «Taxing Wages 2018» kommt zum Schluss, dass Schweizer Arbeitnehmer (Alleinstehender ohne Kinder) für Steuern und Sozialabgaben vom Bruttolohn im Durchschnitt nur 16,9% hergeben müssen. Damit liegt die Schweiz weit unter dem OECD-Schnitt von 25,5%. In Belgien und Deutschland erreichen die Abgaben gar 40,5 bzw. 39,9%. Eine geringere Belastung als die Schweiz haben Korea, Mexiko und Chile.

Das könnte zum Schluss führen, dass noch Spielraum für neue oder höhere Abgaben besteht. Das wäre allerdings ein gefährlicher Kurzschluss, denn die OECD-Zahlen offenbaren nur die halbe Wahrheit. Sie erfassen für die Schweiz zwei grosse Brocken nicht: die Beiträge an die berufliche Vorsorge sowie die Krankenkassenprämien. Sie sind obligatorisch, werden jedoch nicht von staatlichen Organisationen erhoben, darum gehen sie nicht in die OECD-Zahlen ein.

Werden sie auch berücksichtigt, ergibt sich ein anderes Bild. Gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik beliefen sich 2014 allein die Sozialbeiträge im Schnitt auf 16,7%. Darin nicht eingerechnet sind Krankenkassenprämien und Steuern.

Die effektive Belastung der Löhne in der Schweiz dürfte, konservativ gerechnet, mindestens dem OECD-Schnitt entsprechen – vergleichbare Zahlen liegen nicht vor. Einen weiteren Hinweis geben die absoluten Arbeitskosten je Stunde. Sie betrugen in der Schweiz mit 51.25 € (2012) mehr als das Doppelte der EU.

Die gemäss OECD geringe Belastung der Schweizer Löhne ist so gesehen ein statistisches Artefakt. Sie darf deshalb nicht als Leitlinie für politische Massnahmen genommen werden. Dessen ungeachtet tauchen immer wieder Forderungen auf, die zu einer Erhöhung der Abgaben und Steuern führen würden.

In einem Bereich werden höhere Belastungen allerdings nicht zu vermeiden sein. Die Sicherung der Altersvorsorge wird zwingend zu höheren Steuern und/oder Lohnabzügen führen. Sie sind zusammen mit einem höheren Rentenalter unabdingbar, um die Altersvorsorge langfristig zu sichern. Dabei gilt es allerdings, so zurückhaltend wie nur immer möglich zu sein.

Für andere Bereiche muss grundsätzlich gelten, dass keine Mehrbelastungen zu genehmigen sind. Die absoluten Arbeitskosten sind nirgends so hoch wie in der Schweiz. Sie können derzeit noch mit guten Infrastrukturen, einem hervorragenden Bildungssystem und anderen Faktoren kompensiert werden. Steigen die Arbeitskosten aufgrund höherer Abgaben oder Steuern aber weiter, wird die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit der Schweizer Wirtschaft tangiert. Das ist in Zeiten eines sich verschärfenden internationalen Standortwettbewerbs fatal. So gesehen ergibt die Studie der OECD für die Schweiz wenig Sinn. Entscheidend sind einzig die real anfallenden Belastungen – und da steht die Schweiz nicht wirklich gut da.