Damoklesschwert über Holcim

Dass ein Gerichtsverfahren in Frankreich gegen Lafarge, den Fusionspartner von Holcim, läuft, war bekannt. Lafarge wird der Finanzierung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beschuldigt. Der Konzern zahlte ihr unter anderem Weggeld, damit Arbeiter in die Fabrik gelangen und Rohstoffe geliefert werden konnten. Am Dienstag hat nun das französische Kassationsgericht entschieden, dass gegen Lafarge auch wegen «Komplizenschaft zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit» untersucht werden darf. Zudem kann sie auch wegen «Gefährdung des Lebens anderer» angeklagt werden.

In Frankreich ist die finanzielle Schadensbegrenzung für Holcim absehbar. Sie dürfte sich um einen zweistelligen Millionenbetrag bewegen. Eine ganz andere Dimension könnte ein Prozess in den USA haben, wie die «SonntagsZeitung» publik gemacht hat. Dort könnte eine Strafe in Milliardenhöhe drohen. Prompt wurden die Aktien zum grössten Verlierer am Markt. Manche haben wohl auch die Geduld mit Holcim verloren, deren Titel nicht in Fahrt kommen wollen.