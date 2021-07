Holcim mit starker Erholung von Coronakrise

Holcim klotzt mit Rekordergebnissen. Damit erfüllt der Zementkonzern bestens die Erwartungen beim Umsatzwachstum und übertrifft sie beim wiederkehrenden Ebit. Besonders erfreulich ist, dass diese Wachstumsdynamik weitergehen soll. So schraubt der Konzern die Finanzziele für das Gesamtjahr 2021 nach oben. Er erhöht die Wachstumsprognose für den wiederkehrenden Betriebsgewinn auf mindestens 18% auf vergleichbarer Basis. Zuvor lag die Prognose bei 10%. Die gigantischen Infrastrukturprogramme in den USA, aber auch in Europa, kurbeln die Dynamik weiter an. Zudem will der Konzern weitere Übernahmen tätigen. Mit der weltweiten Lancierung des «grünen» Zements, der einen mindestens 30% geringeren CO2-Ausstoss aufweist als der herkömmliche, wird Holcim auch attraktiver für Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen.

Lesen Sie um ca. 15.30 Uhr die ausführliche Analyse.