Holcim darf indische Töchter verkaufen

(AWP) Der Zementkonzern Holcim kann seine beiden indischen Töchter Ambuja Cement und ACC verkaufen. Die indische Wettbewerbsbehörde hat dem Verkauf an die Adani-Gruppe zugestimmt, wie der Konzern am Freitag bekannt gab. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Die Zustimmung der Behörde war erwartet worden. Holcim erhält für den Verkauf des Indien-Geschäfts gemäss Angaben von Mitte Mai einen Barerlös von rund 6,4 Milliarden Franken. Der Verkauf umfasst die Beteiligung von 63,11% an Ambuja Cement, die ihrerseits gut 50% an ACC besitzt, sowie die direkte Beteiligung von Holcim an ACC in der Höhe von 4,48%. Daraus erwartet Holcim einen Buchgewinn von 1,5 bis 2,0 Milliarden Franken, abhängig unter anderem vom Wechselkurs der indischen Rupie am Stichtag.

Ambuja Cement und ACC verfügen gemeinsam über 31 Zement- und 78 Transportbetonwerke und trugen 2021 mit über 10’000 Mitarbeitern rund 13% zum Umsatz von Holcim bei.

Die Holcim-Aktien reagierten mit steigenden Kursen auf die Nachricht. An der gut gehaltenen Schweizer Börse notierten Holcim am frühen Nachmittag um 1,0% höher auf 45,84 Franken.