Holcim will Mehrheit an Lafarge Cement Zimbabwe verkaufen

Holcim macht einen weiteren Schritt weg vom Zement. Nachdem sie erst kürzlich den Verkauf ihres Indiengeschäfts bekanntgegeben hatte, folgt nun der Rückzug aus Simbabwe. Es ist die erklärte Strategie von Holcim-CEO Jan Jenisch, Zement- und Transportbetonwerke zu verkaufen, um so Geld freizumachen für den Zukauf anderer Geschäftssegmente. So wurden jüngst Hersteller von Bauchemie oder Dachmaterialien übernommen: Geschäfte, die mehr Aktionärswert generieren und weniger CO2 ausstossen als die Zementproduktion. Das soll die Aktien attraktiver machen für Anleger. Verglichen mit dem Rückzug aus Indien ist der Verkauf des Anteils an Lafarge Cement Zimbabwe unbedeutend. Die Marktkapitalisierung beträgt gemäss Geschäftsbericht gerade mal 6400 Mio. Simbabwe-Dollar, was umgerechnet nur 19 Mio. Fr. entspricht. Strategisch scheint der Schritt jedoch sinnvoll. Die Tochtergesellschaft hat mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, so etwa mit der hohen Inflation in dem Land. Zudem brach die Produktion zuletzt ein, weil das Dach eines Zementwerks eingestürzt war. An der Börse kam die Verkaufsnachricht gut an, der Aktienkurs reagierte positiv.