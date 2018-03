Hongkongs Währungshüter im Dilemma

Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt auch für das Hongkonger Wechselkurssystem. Jedes Mal, wenn die internationalen Devisenmärkte eine Phase grösserer Volatilität durchlaufen, fehlt es nicht an Stimmen, die das unmittelbare Ende der Koppelung (Peg) von Hongkongs Währung an den US-Dollar voraussagen, was die Finanzmärkte erschüttern würde.

Da in den vergangenen zwölf Monaten die kurzfristigen US-Zinsen schneller gestiegen sind als jene in Hongkong, wurde der Peg einem neuerlichen Stresstest unterzogen. Der Hongkong-Dollar, der sich gegenüber dem Greenback lediglich in einem engen Band von 7.75 und 7.85 HK-$/$ bewegen darf, ist im März zeitweise auf den tiefsten Stand seit der Anbindung des Wechselkurses vor 35 Jahren gefallen und notierte nahe der definierten Grenze. «Hongkongs Wechselkursregime kommt unter wachsenden Druck, was eine unvorhersehbare Kettenreaktion in einem der weltweit exponiertesten Finanzsysteme auslösen könnte», hiess es in einem alarmierenden Kommentar der Londoner Tagesszeitung «Daily Telegraph».