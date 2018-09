Hot Corner: Alkoholfreie Kursrakete

Die Geschichte von Fever-Tree (London: FEVR, Kurs 3689 p, Börsenwert 4,2 Mrd. £) ist ein Seitenhieb auf die Konkurrenz. Die Gründer des Herstellers von alkoholfreien Mix-Getränken, Charles Rolls und Tim Warrillow, wollten auf Konservierungsmittel wie Natriumbenzoat, künstliche Aromastoffe und künstliche Süssungsmittel wie Saccharin verzichten. Das unterscheidet sie von manchem Rivalen.

Für ihr eigenes Tonic Water suchten die beiden monatelang nach qualitativ hochwertigem Chinin und wurden in Zentralafrika fündig. 2005 kam das «Fever-Tree Indian Tonic Water» auf den Markt. Es folgten regelmässig neue Getränke-Sorten, aktuell etwa Smoky Ginger Ale oder Madagascan Cola. Der Erfolg gibt den Unternehmern recht: Seit dem Börsengang 2014 ist der Wert der britischen Gesellschaft regelrecht explodiert.

2005 kam das «Fever-Tree Indian Tonic Water» auf den Markt. Bild: Simon Dawson/Bloomberg

Alles in allem beträgt die Gesamtperformance seit Börsengang 2681%. Und seit Jahresbeginn resultieren 62% Kursplus. Dennoch empfehlen fünf von sechs Analysten die Papiere weiterhin zum Kauf, lediglich ein Experte stuft die Valoren mit «Halten» ein. Gemessen an einem Zwölf-Monats-Kursziel von 4162,5 p haben die Titel noch ein Kurspotenzial von knapp 13%. Positiv gestimmt sind etwa die Analysten von Morgan Stanley (MS 48.28 -0.58%). Sie verweisen in einer aktuellen Studie auf die Kooperation mit Patron Tequila bei der Lancierung von Fever-Tree Citrus Tonic. Der Premium-Tequila-Hersteller wurde vor wenigen Monaten in einer Multi-Milliarden-Transaktion vom Bacardi-Konzern übernommen. Die USA steuern gemäss dem Halbjahresbericht 15% zum Umsatz von Fever-Tree bei. Hauptmarkt ist nach wie vor Grossbritannien mit 56%, gefolgt von Kontinentaleuropa (25%).

Morgan Stanley wertet die Zusammenarbeit als Beispiel, wie Fever-Tree die Bekanntheit und Markenreichweite bekannter Spirituosen für sich nutzt. Premium Tequila sei ein sehr attraktives Segment in den USA, was die Präsenz von Fever-Tree dort stärken könne. Der Markt für die Hersteller von Premium-Mixgetränken könnte sich gemäss einer Studie der US-Grossbank vom Sommer in den nächsten Jahren verdreifachen, und Fever-Tree wäre einer der grössten Profiteure.

Im ersten Halbjahr 2018 verbesserte das Unternehmen den Umsatz 45% auf 104 Mio. £, bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) und Gewinn je Aktie stiegen je mehr als ein Drittel. Im Gesamtjahr dürfte das Unternehmen die eigenen Ziele angesichts der starken Performance «bequem übertreffen», erklärte Fever-Tree.

Gemäss Analystenschätzungen sollte der Umsatz in den Jahren 2017 bis 2020 durchschnittlich 18% zulegen, der Gewinn je Aktie im Schnitt 24%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 66 für 2019 nimmt aber viel vorweg. Zum Vergleich: Die Titel des Getränkekonzerns Keurig Dr Pepper – dort ist das Tonic Water Schweppes beheimatet – werden mit 20 bewertet.