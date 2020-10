Hot Corner: Am besten selber machen

In Zeiten der Pandemie sitzen die Menschen oft in den eigenen vier Wänden – da kann man es sich gleich gemütlich machen. Nach dem Motto: My home is my castle. So gehören nicht nur Impfstoffhersteller und Streaming-Dienste zu den Gewinnern der Coronakrise, sondern auch Baumärkte wie die deutsche Warenhauskette Hornbach (Xetra: HBM, 36.35 €, Börsenwert: 1,21 Mrd. €).

Die Aktien des in Bornheim in der Pfalz beheimateten Familienunternehmens haben in diesem Jahr rund 60% zugelegt. Blickt man zwölf Monate zurück, hat sich der Wert der Papiere verdoppelt. Doch im Gegensatz zu vielen Hoffnungsträgern einer möglichen Coronatherapie oder eines allfälligen Impfstoffs sind die Produkte und Absätze von Hornbach bereits real und handfest.