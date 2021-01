Hot Corner: Amors Helfer

Frische Bekanntschaften machen, sich verlieben, einen Partner, eine Partnerin finden: Viele dürften sich das zum Neujahr gewünscht haben. Und das umso mehr, als Covid Alleinstehende und Einsame noch alleinstehender und einsamer macht. Für neue Begegnungen sind die Zeiten schlecht. Einen Ausweg bieten Online-Partnervermittler wie Match Group (Nasdaq: MTCH, Kurs: 150.08 $, Börsenwert: 39,9 Mrd. $).

Der Name ist Programm: Ein «match» ist ein zusammenpassendes Paar, aber auch ein Streichholz – Ausgangspunkt von Feuer und Flamme. Gemäss Match Group beginnen heute 40% aller Beziehungen in den USA online und 60% ­davon auf einer ihrer Plattformen. Diese erfüllen in mehr als vierzig Sprachen ­«nahezu jeden Dating-Wunsch». Die wichtigsten Marken sind Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish, OurTime sowie, allen voran, Tinder.

Bezaubernde Zahlen

Das Geschäft gedeiht, ist hoch profitabel und aussichtsreich. In den ersten drei Quartalen 2020 wurde im Umsatz der Vorjahreswert jeweils klar übertroffen. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten durchschnittlich 2,39 Mrd. $ (2019: 2,05 Mrd. $) Umsatz. Für die vergangenen fünf Jahre errechnet sich eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von fast 20%. Mit zunehmender Grösse ist das nicht aufrechtzuerhalten, doch sollen es gemäss Schätzungen auch über die nächsten vier Jahre gut 13% werden.